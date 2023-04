"Prawdziwe oblicze" Fabijańskiego w programie "Uwaga". Maffashion żąda przeprosin

Sebastian Fabijański w ostatnim czasie nie miał lekko. Pokazał to, stając się bohaterem najnowszego wydania "Kulis Sławy" w programie "Uwaga" na antenie TVN. Nie mogło zabraknąć wzmianki na temat matki jego syna, Julii Kuczyńskiej. Maffashion w relacji na Instagramie opublikowała komentarz w sprawie przedstawionego materiału, żądając przeprosin.

Fabijański bohaterem programu "Uwaga" TVN. Maffashion żąda przeprosin Fot. instagram.com / @sebastian.fabijanski.official

Sebastian Fabijański doświadczył niemałych perturbacji w życiu prywatnym

Najpierw głośny skandal z Rafalalą, potem rozpad związku z matką jego syna Maffashion i przyznanie się do zdrad też niezbyt dobrze odbiło się na jego wizerunku

Ostatnio gwiazdor postanowił spróbować swoich sił w Fame MMA. Walka z Wac Toją skończyła się dla niego porażką

Teraz został bohaterem ostatniego wydania programu "Uwaga", gdzie widzowie mogli zobaczyć ciut inną wersję zdarzeń. Maffashion skomentowała materiał

Fabijański bohaterem programu "Uwaga" TVN. Maffashion żąda przeprosin

Sebastian Fabijański został bohaterem ostatniego wydania programu "Uwaga!", gdzie w "Kulisach sławy" pokazał swoje prawdziwe oblicze. Jednak jak się okazało widzowie mogli zobaczyć odrobinę inną wersję zdarzeń. W materiale wyemitowanym na antenie TVN lektor tłumaczył, że walka aktora w ramach Fame MMA miała być "zakończeniem, trudnego, 4-letniego etapu w życiu".

Przez związek ze znaną influencerką Julią Kuczyńską, zwaną Maffashion znalazł się z dnia na dzień w samym środku internetowego show-biznesu, którego wcześniej unikał jak ognia. Media społecznościowe prześcigały się w relacjonowaniu ich pierwszej randki, czy zaręczyn. Pisano o kupnie domu, narodzinach syna Bastka (...) Po trzech latach w atmosferze skandalu rozstał się z influencerką. Julia Kuczyńska zaczęła komentować ich rozstanie, a on nie pozostawał jej dłużny. Tak stał się negatywnym bohaterem plotkarskich portali i obiektem hejtu Kulisy sławy Sebastiana Fabijańskiego "Uwaga!"

Po chwili zdradził, że wie, dlaczego jest hejtowany. Przyznał, że wynika to z potrzeby i chęci ludzi do szufladkowania innych. – Doklejali mi różne gęby. Mówili, że jestem narcyzem, bufonem, bucem, arogantem i ćpunem. To wszystko z chęci i potrzeby ludzi do szufladkowania innych, segregowania ich – podsumował.

Dzień po premierze materiału z udziałem aktora jego była partnerka, Julia Kuczyńska zamieściła oświadczenie w relacji na swoim Instagramie.

Czytaj także: Maffashion o kulisach rozstania z Fabijańskim. "Nie mogłabym trwać w związku bez miłości"

"'Uwaga TVN'. Wyjątkowo nierzetelny i kłamliwy wątek dotyczący mojej osoby przedstawiony w materiale. Podejmuję stosowne kroki prawne. Oczekuję przeprosin i sprostowania" – napisała Maffashion.

Co działo się w życiu prywatnym Fabijańskiego?

Przez lata Fabijański cieszył się dobrymi recenzjami swojej gry aktorskiej w różnych produkcjach i to głównie na tym skupiali uwagę fani i media. Ostatnimi czasy zaliczył jednak kilka medialnych afer związanych z jego życiem prywatnym.

Gdy w sieci popularność zdobywał jego filmik z Rafalalą zaczął się tłumaczyć, że było to spotkanie w ramach jednej z produkcji filmowych. Szybko jednak okazało się, że to kłamstwo. Minęło kilka tygodni, a artysta oskarżył transpłciową celebrytkę o szantaż.

Czytaj także: Niech ktoś przytuli Sebastiana Fabijańskiego. Od lat stał na skraju przepaści

Chwilę później wyszło na jaw, że Fabijański i Maffashion się rozstali. Te wydarzenia skłoniły aktora do udzielenia wywiadu, w którym odniósł się do wszystkich zawirowań w swoim życiu prywatnym. Przyznał, że spotkał się z Rafalalą tylko raz pod wpływem narkotyków i niewiele z tego pamięta. W trakcie wywiadu dodał również, że nie był wierny Kuczyńskiej i zdradził ją, gdy byli w związku. Gdyby tego było mało, aktor jakiś czas temu wszedł w środowisko freak fight i zaczął walczyć. Przegrał jednak w starciu z raperem Wac Toją. To spowodowało, że internauci nie szczędzili mu w sieci przykrych słów.