Wyliczono emeryturę ulubionej pierwszej damy Polaków. Ile od ZUS dostaje Kwaśniewska?

Jolanta Kwaśniewska zanim została pierwszą damą RP, zadbała o swoje wykształcenie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zdawała także na aplikację sędziowską. Dziś może cieszyć się całkiem przyzwoitą emeryturą. Tabloid wyliczył, jakiej wysokości świadczenia spływają na konto żony Aleksandra Kwaśniewskiego.

Emerytura Jolanty Kwaśniewskiej. Tyle była pierwsza dama dostaje od ZUS-u Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Wysokość świadczeń emerytalnych ludzi kultury, sztuki i polityki niezmiennie interesuje media

Żona Aleksandra Kwaśniewskiego przez lata podkreślała, jak ważna jest dbałość o inwestycje na jesień życia

Tabloid wyliczył, ile dostaje od ZUS-u Jolanta Kwaśniewska. Stawka wzrosła po dwóch waloryzacjach

Emerytura Jolanty Kwaśniewskiej. Tyle była pierwsza dama dostaje od ZUS-u

– Nie ma czegoś takiego jak zebrane reguły, w jaki sposób powinna działać pierwsza dama, czym powinna się zajmować. Ten rok 1995 to dla nas było trzęsienie ziemi. Absolutnie się tego nie spodziewałam. Nie bardzo chciałam wierzyć, że mąż te wybory wygrał. Co ze mną? Wiedziałam, że nie będę mogła prowadzić agencji obrotu nieruchomości, którą miałam w Wilanowie. Nie wyobrażałam sobie siedzenia w pałacu na kanapach – opowiadała Jolanta Kwaśniewska podczas relacji live, którą zorganizowała jej córka Aleksandra. Jednocześnie zaznaczyła, że od początku zależało jej na tym, aby być "aktywną żoną prezydenta". Chciała zajmować się działalnością charytatywną. – Małżonka prezydenta towarzyszy mu najczęściej, gdy są to oficjalne wizyty. Stoi i się ładnie uśmiecha. Dla mnie to było za mało – dodała. Do czasu prezydentury męża Kwaśniewska piastowała stanowisko dyrektora ds. handlowych w polsko-szwedzkiej firmie produkującej biżuterię. Później pod jej skrzydłami znalazło się jej własne biuro nieruchomości Royal Wilanów. Rodacy zapamiętali ją jako kobietę mocno zaangażowaną we wszelkie akcje charytatywne. Nadmieńmy, że żona Aleksandra Kwaśniewskiego jest współzałożycielką fundacji "Porozumienie bez barier", ale działała także na rzecz innych instytucji, t.j. Fundusz Pomocy Młodym Talentom.

Choć żony prezydentów nie otrzymują formalnej pensji, we wrześniu 2021 roku zabezpieczono ich emerytury i ubezpieczenie zdrowotne, uznając wartość ich pozycji.

Czytaj także: Emerytury polskich gwiazd zaskakują. Ile dostają Tyszkiewicz, Rodowicz czy Piekarczyk?

Przepisy, które zaczęły obowiązywać w 2021 roku, dotyczą również poprzednich pierwszych dam, które otrzymały rekompensatę za czas, w którym musiały odłożyć swoje obowiązki zawodowe, by pełnić powierzoną funkcję.

Jeszcze w 2021 roku emerytura ulubionej pierwszej damy Polaków wynosiła 2,5 tys. zł. Jak przedstawił to teraz "Super Express", po dwóch waloryzacjach, stawka została podbita o 300 zł brutto w skali miesiąca. Wobec najnowszych wyliczeń wartość emerytury Jolanty Kwaśniewskiej jest szacowana na 3 tys. zł.

Przypomnijmy, że parę lat temu na łamach "Faktu" była pierwsza dama wyznała, że sama opłacała składki ZUS, by w przyszłości móc liczyć na godne świadczenia. – Każdy z nas musi być odpowiedzialny za siebie. Odkładajmy, chociaż niewielką część swoich dochodów, żeby mieć nawet skromny kapitał na przyszłość. Racjonalnie nimi gospodarujmy. Jeśli mamy środki, nauczmy się też inwestować. Nikt, tak jak my sami, nie zadba o nasze emerytury – zaznaczyła. W innym wywiadzie sprzed kilku lat stwierdziła zaś, że kobiety powinny pracować, jak najdłużej, jeśli oczywiście mają na to ochotę i o ile zdrowie im na to pozwala. – Praca do 80. roku życia lub więcej, jeśli będą czuły się na siłach. Bo kto zapracuje na nasze emerytury? – oznajmiła w "SE".