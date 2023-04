Szef portalu TVP dodał kontrowersyjny wpis – burza w komentarzach. "To obosieczna broń"

Szef portalu TVP Info Samuel Pereira dodał zestawienie zdjęć z obecnej wizyty w USA Mateusza Morawieckiego oraz spotkania byłego MSZ Radosława Siorskiego z Siergiejem Ławrowem. Internauci w komentarzach nie zostawili na nim suchej nitki.

Pereira dodał kontrowersyjne zestawienie zdjęć

Szef portalu TVP Info Samuel Pereira dodał zestawienie zdjęć z obecnej wizyty w USA Mateusza Morawieckiego, który spotkał się już z wiceprezydentką Kamalą Harris oraz spotkania byłego MSZ Radosława Siorskiego z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. "Znajdź różnicę" – tak popisał ten post. Internauci w komentarzach od razu wytknęli mu hipokryzję poprzez przypomnienie, że z rosyjskimi władzami w przeszłości spotykał się ś.p. Lech Kaczyński, obecny prezydent Andrzej Duda czy nawet Jan Paweł II.

"Zdjęcia ważnych ludzi z innymi ważnymi ludźmi to broń obosieczna" – napisał jeden z komentujących i do wpisu dodał zdjęcie Karola Wojtyły z obecnym prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Polski papież spotkał się np. z Putinem w czerwcu 2000 roku. Wówczas najpierw odbyła się rozmowa prezydenta i papieża "w cztery oczy", a potem dołączyli do nich ówczesny watykański sekretarz stanu, kardynał Angelo Sodano, były szef dyplomacji watykańskiej kardynał Jean Louis Torran oraz były już minister spraw zagranicznych Rosji Igor Iwanow.

Jeśli chodzi o spotkanie Kaczyńskiego z Ławrowem, to doszło do niego w październiku 2006 roku. Wówczas Kancelaria Prezydenta tak opisała spotkanie Lecha Kaczyńskiego z Siergiejem Ławrowem:

"Obie strony zadeklarowały chęć dalszej poprawy stosunków polsko-rosyjskich, m.in. poprzez kontynuowanie dialogu politycznego oraz inicjatywy kulturalne. Wskazano też na możliwości w dziedzinie współpracy gospodarczej. Minister Ławrow zapewnił o chęci uregulowania spraw związanych z polskim eksportem produktów rolno-spożywczych do Rosji" – czytamy w artykule.

Wracając jednak do wizyty premiera w USA, to Mateusz Morawiecki we wtorek rozpoczął trzydniową wizytę w tym kraju. Wieczorem tego dnia spotkał się z wiceprezydentką USA Kamalą Harris. Oboje wygłosili krótkie oświadczenia.

Wizyta Morawieckiego w USA

Harris w swoim wystąpieniu przypomniała, że była w Warszawie w marcu 2022 roku w związku z wojną w Ukrainie. Jak mówiła, spotkała się z m.in. prezydentem Andrzejem Dudą, żołnierzami Polski i USA oraz ukraińskimi uchodźcami.

Potem nawiązała do obecnego spotkania z polskim premierem. – To spotkanie potwierdza bardzo ważny i silny sojusz między Polską a USA – mówiła Harris. Jak dodała, siła tych stosunków wzrosła w ostatnich latach. – Polska jest wartościowym sojusznikiem, partnerem i przyjacielem. Mamy trwałą relację opartą na wspólnych priorytetach i wartościach demokratycznych – oceniła.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że pomiędzy USA a Polską jest coś więcej niż interesy. – Musimy pracować razem w różnych aspektach, ponieważ nie ma dla nas nic ważniejszego niż wolność. Dziś wspólnie walczymy o wolność Ukrainy – podkreślił.

Wspomniał też o inflacji, tak w USA, jak i w Polsce. – Musimy pracować ręka w rękę w różnych częściach świata, bo atak Rosji na Ukrainę to zaledwie początek. Podobnie jak w Polsce, w Ameryce społeczeństwo zmaga się także z inflacją, którą nazywamy putinflacją, bo jest spowodowana przez Rosję – wskazał.