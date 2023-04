"Mówi się, że to porachunki mafii". Mieszkańcy Bielowicka o makabrycznym odkryciu w okolicy

Katarzyna Nowak

"To straszne", "mówi się, że to porachunki mafii" – m.in. tak w rozmowie z lokalnymi mediami mieszkańcy Bielowicka w województwie śląskim komentują makabryczne odkrycia, których śledczy mieli dokonać w ich okolicy. Co wiadomo o budynku dawnej owczarni, na terenie której śledczy – według ustaleń lokalnych dziennikarzy – mieli znaleźć nawet dziesięć ciał i jakie jest stanowisko prokuratury w tej sprawie?