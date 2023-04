Karol III zaskakuje ws. koronacji i zrywa z tradycją. Takiego gościa nikt się nie spodziewał

Do mediów nieustannie napływają wieści dotyczące nadchodzącej koronacji króla Karola III. Jak się okazało, monarcha Zjednoczonego Królestwa ponownie pozwolił sobie odstąpić od tradycji. Wśród zaproszonych gości pojawi się król Karol XVI Gustaw, którego nikt się nie spodziewał.

Koronacja Karola III: Władca zrywa z tradycją. Zaprosił króla Karola XVI Fot. Rex Features/East News

6 maja odbędzie się koronacja króla Karola III. Ceremonia odbędzie się w Opactwie Westminsterskim i ma w niej wziąć udział około 2 tys. gości

Lista gości biorących udział w wydarzeniu wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Niedawno wyszło na jaw, że podczas ceremonii nie zobaczymy Joe Bidena

Jak donoszą brytyjskie media, król Karol III postanowił odstąpić od tradycji, zapraszając na uroczystość władcę Szwecji – króla Karola XVI Gustawa

Już niebawem, 6 maja Karol III zostanie namaszczony świętym olejem, otrzyma złote jabłko, pierścień koronacyjny i berło, a następnie zostanie ukoronowany koroną św. Edwarda i pobłogosławiony. Przygotowania idą pełną parą, a brytyjskie media nieustannie publikują nowe informacje dotyczące wielkiego święta Zjednoczonego Królestwa.

Czytaj także: Książę Harry w Londynie. Król Karol III nie spotkał się z synem

Koronacja Karola III: Władca zrywa z tradycją. Zaprosił króla Karola XVI

Uroczystości koronacyjne króla Karola III, mają wyglądać zupełnie inaczej, niż ceremonia poprzedniej monarchini, jego matki Elżbiety II. No władca Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii ma zamiar usprawnić całe wydarzenie, ale również dokonać aktualizacji niektórych "przestarzałych" zasad.

Wśród newsów nieustannie możemy przeczytać o kolejnym zerwaniu tradycji. Niedawno brytyjskie media pisały o zaangażowaniu księcia George'a do udziału w ceremonii koronacyjnej. Oznaczało to zerwanie tradycji, jednak to nie koniec odstępstw.

Lista gości, którzy wezmą udział w wydarzeniu bardzo mocno szokowała opinię publiczną. Niedawno brytyjskie media poinformowały o tym, że podczas koronacji zabraknie Joe Bidena. Teraz okazało się, że na liście zaproszonych gości znaleźli się zagraniczni monarchowie.

Czytaj także: Karol III podjął złą decyzję? Brytyjska rodzina królewska w ogniu oskarżeń

Udział w uroczystościach koronacyjnych króla Karola III i królowej Camilli potwierdziło kilka rodzin królewskich z całego świata. Na wydarzenie przybędzie między innymi głowa szwedzkiej rodziny królewskiej, Karol XVI Gustaw, ze swoją córką i następczynią, księżną Wiktorią.

Zaproszenie króla Karola XVI Gustawa oznacza odstępstwo od tradycji. Zagraniczni monarchowie zazwyczaj nie uczestniczyli w uroczystościach koronacyjnych brytyjskiego monarchy czy monarchini. W swoim imieniu najczęściej wysyłali spadkobierców, małżonki lub innych członków rodziny. Żeby tego było mało, okazało się, że król Karol XVI Gustaw jest kuzynem króla Karola III.

Czytaj także: Książę William przyłapany w "gejowskim lokalu" [ZDJĘCIA]

Koronacja Karola III: mniej gości i krótsza ceremonia

Koronacja obecnego monarchy Zjednoczonego Królestwa będzie skromniejsza niż koronacja Elżbiety II 70 lat temu. 6 maja w Opactwie Westminsterskim ma pojawić się około 2000 gości. Przypomnijmy, że gdy jego matkę koronowano wówczas w uroczystościach brało udział aż 8251 osób. Ponadto uroczystość trwała 3 godziny. Teraz została skrócona zaledwie do 60 minut.