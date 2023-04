Poranne alerty RCB postawiły Polaków na nogi. Wiemy, co planują policjanci i FBI

Mateusz Przyborowski

W poniedziałek rano warszawiacy zaczęli dostawać w sms-ach alerty RCB. Nie dotyczą one niebezpiecznych zjawisk pogodowych, ale planowanych ćwiczeń antyterrorystycznych. Jak czytamy na stronie KGP, chodzi o ćwiczenia pod kryptonimem "Wolf-Ram-23", które zaplanowano w całej Polsce. Odbędą się one we współpracy z FBI.