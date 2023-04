Michał Wójcik planował wspólną przyszłość z Janią. Chciał się jej oświadczyć po raz drugi

Michał Wójcik pożegnał ukochaną partnerkę Janinę Włudarczyk. Zakochani planowali wspólną przyszłość. Jakiś czas temu kabareciarz zwierzał się, że planuje drugie oświadczyny. Niestety wszystko przerwała śmierć 37-latki.

Michał Wójcik pożegnał ukochaną partnerkę. Fot. Instagram/ Michał Wójcik

W kwietniu do mediów trafiła przykra informacja. Zmarła partnerka Michała Wójcika

Jani Włudarczyk przez trzy lata zmagała się z nowotworem. Ukochany organizował dla niej zbiórki, aby miała jak najlepsze leczenie

Choć kabareciarz z grupy Ani Mru Mru ma za sobą bogatą przeszłość związkową, to przy ukochanej Jani się ustatkował. Planował drugie oświadczyny

Michał Wójcik trzy lata temu podzielił się z internautami smutną informacją. Jego ukochana, Jani Włudarczyk zachorowała na raka. Uruchomiona została zbiórka, której celem było zebranie pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia w specjalistycznej klinice.

Niestety 37-latka przegrała walkę z chorobą. Zmarła 6 marca 2023 roku. Informację, która dotarła do mediów po kilku tygodniach, potwierdził przyjaciel komika, Krzysztof Ferdyn. "To jest zbyt osobiste i zbyt bolesne. Niestety muszę potwierdzić tę informację. I to dosyć smutną, natomiast nie komentujemy tego z Michałem" – wyznał w rozmowie z portalem party.pl.

Wójcik przy Janinie ustatkował się. Planowali ślub i wspólną przyszłość

O Wójciku mówiło się, że jest kochliwy i było wiadomo także, że jego życie związkowe było dość burzliwe. Członek kabaretu Ani Mru Mru z pierwszą żoną – Agnieszką Kałużą rozwiódł się, bo ta oskarżała go o liczne zdrady.

Jak podaje serwis Party.pl, wtedy na jaw wyszło, że komik ma dwoje nieślubnych dzieci - Jakuba i Charliego. Rozwód zakończył się z orzeczeniem o winie i Wójcik musiał płacić wysokie alimenty na dzieci. Popadł wówczas w problemy finansowe, ale również te natury emocjonalnej.

Zaczął więc korzystać z pomocy psychologa i uczestniczyć w terapii grupowej. Właśnie tam poznał Jani, swoją przyszłą partnerkę. W rozmowie z "Super Expressem" mówił o tym, że Jani przede wszystkim nie wiedziała, kim jest gwiazdor kabaretu i chociaż nie była kobietą w jego typie, stała się dla niego najważniejsza. – Jest to kobieta zupełnie nie w moim typie. Nie wiedziała, kim jestem i to było bardzo cudowne. Nie oglądała kabaretów, nie znała mnie z ekranu, więc tu był pierwszy plus. Drugi plus jest taki, że to jest czarownica, baba jaga. Ona bardzo interesuje się żywnością, cyframi, gwiazdami itd., w które ja jako sceptyk nie wierzyłem, a teraz zaczynam postrzegać życie zupełnie inaczej – opowiadał.

Para doczekała się syna i planowała wspólną przyszłość. Wójcik chciał się oświadczyć ukochanej po raz drugi.

– Były pierwsze zaręczyny, ale będą też drugie. Przyszedł taki dzień, że postanowiłem się zaręczyć, ale to nie były do końca takie zaręczyny, o jakich myślałem. Mam z tyłu głowy scenariusz, jak to wszystko będzie, więc kiedyś tak potężnie ją zaskoczę – zwierzył się w rozmowie z tabloidem.

Kabareciarz odetchnął z ulgą, gdy Janina zaakceptowała jego burzliwą przeszłość.

– To jest trudne dla kobiet, bo one mają w sobie coś takiego, że rozliczają nas, mężczyzn, z przeszłości. Natomiast tutaj, żeby ten związek się udał, przede wszystkim rozmawiamy na wszelkie tematy, o każdej bolączce, nie odsuwamy rzeczy niezałatwionych. Nie ma kwestii spornych i wybuchu, tylko jest dialog. Przeszłość jest i będzie, natomiast najważniejsze jest to, jak się zaczyna pisać książkę od początku swoją – ocenił Wójcik. Rysowała się przed nimi piękna historia, niestety przerwała ją śmierć Jani Włudarczyk.