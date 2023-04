Michał Wójcik ma czworo dzieci z różnymi kobietami. Najmłodsza pociecha to Michał Jr

6 marca w wieku zaledwie 37 lat zmarła Janina Włudarczyk, partnerka komika Michała Wójcika. Kobieta osierociła ich urodzonego w 2019 roku synka Michała Juniora. Wójcik najprawdopodobniej będzie go wychowywał samotnie. Oprócz tego ma troje dzieci z innych związków.

Michał Wójcik z synem Michałem Juniorem fot. Instagram / @michal_wojcik

Partnerka Wójcika zmarła na raka

W 2019 roku Michał Wójcik z kabaretu Ani Mru Mru poinformował, że jego ukochana Janina Włudarczyk choruje na raka. Celebryta zbierał wówczas za pośrednictwem portalu Pomagam.pl na jej kosztowne leczenie.

"Całe życie pomagałem, dziś wyciągam rękę i proszę o pomoc was. Moja Jani zachorowała, ma raka. Ale rak to nie wyrok, chcemy podjąć z nim walkę! Bardzo was proszę o pomoc i fundusze dla niej na pobyt dla niej w klinice. Liczy się każda chwila i każdy grosz" – apelował.

W ciągu kilku miesięcy na zbiórkę wpłaciło ponad 5 tys. osób. Dzięki ich dobrym sercom udało się zebrać ponad 244 tysiące złotych. Cel zbiórki - 150 tys. złotych - został więc osiągnięty ze sporą nawiązką.

"Wielkie dzięki. To jest bardzo ważne, te wszystkie słowa wsparcia, które pisaliście do nas, to jest jeszcze więcej, co mógłby zrobić każdy dla swojej bliskiej osoby. Serdecznie Państwu dziękuję" – mówił Wójcik.

Rok wcześniej Jani i Michał zostali rodzicami małego Michała Juniora. Planowali ślub, byli zaręczeni, chociaż Michał Wójcik podkreślił, że planuje jeszcze jedne zaręczyny, bo te przebiegły zbyt spontanicznie.

Niestety kobieta zmarła 6 marca. Informację, która dotarła do mediów po kilku tygodniach, potwierdził przyjaciel komika, Krzysztof Ferdyn. – To jest zbyt osobiste i zbyt bolesne. Niestety muszę potwierdzić tę informację – powiedział mężczyzna.

Głos w sprawie zabrał również menadżer kabaretu Ani Mru-Mru Zbigniew Remlein. W rozmowie z portalem plejada.pl potwierdził informację o śmierci partnerki komika, dodając, że kobieta odeszła miesiąc temu.

Pogrzeb odbył się 11 marca w Katowicach. Jania Wułdarczyk zmarła mając zaledwie 37 lat. Osierociła synka Michała Juniora, który przyszedł na świat w 2019 roku, będąc najmłodszym dzieckiem Wójcika.

Michał Wójcik jest ojcem czworga dzieci

Oprócz małego Michała Juniora komik ma jeszcze troje dzieci z innych związków. Najstarsza córka ma 23 lata i jest owocem związku Michała Wójcika z Katarzyną. Julia prowadzi konto na TikToku, gdzie recenzuje przeczytane książki.

Michał Wójcik jest również ojcem Jakuba i Charliego, którzy mają różne mamy, co wyszło na jaw podczas głośnego rozwodu z Agnieszką Kałużą. Wójcikowi zasądzano na nich 5 tys. złotych alimentów, przez co komik miał popaść w problemy finansowe i mentalne.

Zaczął więc korzystać z pomocy psychologa i uczestniczyć w terapii grupowej. Właśnie tam poznał Jani, swoją przyszłą partnerkę. Wtedy Wójcik miał zakończyć związek z partnerką Ewą, z którą związał się tuż po rozwodzie z Kałużą.

– Nie wiedziała, kim jestem i to było bardzo cudowne. Nie oglądała kabaretów, nie znała mnie z ekranu, więc tu był pierwszy plus. Drugi plus jest taki, że to jest czarownica, baba jaga – mówił Wójcik.

Podczas jednego z wywiadów "Dzień Dobry TVN" kabareciarz wyznał, że był pełen obaw, czy jego pociechy się dogadają. Okazało się, że dzieci znalazły wspólny język i mają ze sobą świetny kontakt.

– Przeszłość jest i będzie, natomiast najważniejsze jest to, jak się zaczyna pisać książkę od początku swoją – mówił Wójcik w rozmowie z "Super Expressem". Artysta nie wypowiada się w mediach na temat śmierci partnerki.

Czytaj także: https://natemat.pl/482351,michal-wojcik-zegnal-ukochana-tymi-slowami-jani-wludarczyk-zmarla-na-raka