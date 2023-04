Zaginione nastolatki i szokujące sekrety. Oto sześć seriali podobnych do "#BringBackAlice"

"#BringBackAlice" to nowy polski serial HBO Max z Heleną Englert, który opowiada o tajemniczym zaginięciu nastoletniej influencerki oraz sekretach w gronie przyjaciół. Szukasz czegoś w podobnych młodzieżowo-thrillerowych klimatach? Oto 6 seriali w stylu "#BringBackAlice".

Jakie seriale są podobne do "#BringBackAlice"? Fot. Kadr z "#BringBackAlice" / HBO Max

"#BringBackAlice" to nowy polski serial HBO Max: młodzieżowy thriller. Za kamerą stanął Dawid Nickel, który w 2020 roku zadebiutował dramatem obyczajowym "Ostatni komers", w obsadzie oprócz Heleny Englert ("Pokusa") znaleźli się m.in. Sebastian Dela ("W głębi lasu"), Katarzyna Gałązka ("Klangor") oraz Mila Jankowska ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy").

Główną bohaterką "#BringBackAlice" jest nastoletnia influencerka Alicja Stec (Englert), która po jednej z hucznych imprez ginie w tajemniczych okolicznościach. Jej przyjaciele mieli w ogóle jej nie widzieć, a tego samego dnia znika również Weronika, siostra Tomka Bieleckiego (Dela).

Po roku Stec nagle się odnajduje, jednak nic nie pamięta, a jej otoczenie – który wyraźnie coś wie – stara się nie dopuścić, aby cokolwiek sobie przypomniała. Tymczasem Tomek jest przekonany, że zaginięcie obu Alicji i Weroniki jest powiązane i postanawia odkryć prawdę.

Jak wypada serial z Heleną Englert? Po seansie dwóch odcinków Maja Mikołajczyk z naTemat wystawiła produkcji HBO Max ocenę 2,5/5.

"#BringBackAlice" ma jednak swój urok i wierzę, że znajdzie oddaną widownię. Ba, podejrzewam, że sama nie zakończę swojej przygody na wspomnianych dwóch odcinkach. Pomimo tego, że skręty z żenady są wpisane w jego seans, serial ogląda się przyjemnie ze względu na jego walory wizualne, a sama historia (choć prawdopodobnie generyczna do bólu) wciąga" – podsumowała.

Kiedy nowy odcinek "#BringBackAlice"? Serial HBO Max będzie liczył sześć epizodów, a każdy będzie miał premierę w piątek.

6 seriali podobnych do "#BringBackAlice"

Poszukujesz czegoś w podobnych klimatach? Oto seriale podobne do "#BringBackAlice": zarówno polskie, jak i zagraniczne. Znajdziesz tu thrillery (nie tylko młodzieżowe) oraz teen dramy w kryminalnym sosie.

1. Zachowaj spokój (2022, Netflix)

"Zachowaj spokój" to drugi polski serial Netfliksa na podstawie książki Harlana Cobena po "W głębi lasu". Co ma wspólnego z "#BringBackAlice"? Tutaj również w tajemniczych okolicznościach ginie jeden z licealistów, a potem gdzieś znika jego najlepszy przyjaciel, co uruchamia kolejne elementy zawiłej układanki. Życie zamożnych mieszkańców pewnego warszawskiego osiedla już nigdy nie będzie takie same. W obsadzie tego hitu Netfliksa znaleźli się: Magdalena Boczarska, Leszek Lichota, Jacek Poniedziałek i Bartłomiej Topa.

2. Kto zabił Sarę? (2021-2022, Netflix)

Meksykański "Kto zabił Sarę?" był tak wielkim hitem Netfliksa, że w ciągu dwóch lat doczekał się aż trzech sezonów. To jedyna w tym zestawieniu produkcja niemłodzieżowa, jednak w retrospekcjach wracamy do nastoletnich czasów bohaterów. Pierwszy sezon zaczyna się w momencie, w którym Álex wychodzi z więzienia po 18 latach niesprawiedliwej odsiadki. Mężczyzna chce dowiedzieć się, kto wrobił go w morderstwo siostry (tytułowej Sary). Szukając prawdziwego sprawcy odkryje szereg mrocznych tajemnic.

3. Koszmar minionego lata (2021, Prime Video)

"Koszmar minionego lata" różni się gatunkowo od innych wymienionych tutaj produkcji. To bowiem nie tyle thriller, ile horror i slasher. Oparty na powieści z 1973 roku (która doczekała się już adaptacji w postaci filmu "Koszmar minionego lata" z 1997 roku) opowiada o grupie nastolatków, którzy rok po ucieczce z miejsca śmiertelnego wypadku są stalkowani przez brutalnego mordercę. Mamy tutaj mroczne tajemnice, ale również podobny motyw co w "#BringBackAlice", czyli co się stało zeszłego lata? Mimo że serial został skasowany po jednym sezonie, to na szczęście miał on zamknięte zakończenie.

4. Trzynaście powodów (2017-2020, Netflix)

"13 powodów" początkowo opowiadało historię Claya Jensena (Dylan Minnette) i jego dawnej sympatii Hannah Baker (Katherine Langford), młodej nastolatki, która popełniła samobójstwo i zostawiła serię kaset dla wszystkich, którzy przyczynili się do jej śmierci. Kontrowersyjny serial, który był oskarżany o gloryfikowanie problemów psychicznych, w kolejnych sezonach (łącznie było ich cztery) zboczył jednak z głównego toru, a bohaterowie musieli stawić czoła kolejnym mrocznym tajemnicom i śmierciom.

5. Ktoś z nas kłamie (2021-2022, Netflix)

"Ktoś z nas kłamie" na podstawie Karen M. McManus opowiada o pięciu nastolatkach, którzy za karę musieli zostać w szkole po lekcjach. Gdy jeden z nich umiera w tajemniczych okolicznościach, pozostali wszczynają śledztwo. Podejrzani są wszyscy, bo każdy z nich miał powód, żeby zabić Simona – kolega groził bowiem ich sekretom. Ale kto nie mówi prawdy? "Ktoś z nas kłamie" doczekało się dwóch sezonów.

6. Cruel Summer (2021-, Prime Video)

"Cruel Summer" to serialowa antologia w klimatach thrillera i teen dramy. Pierwszy sezon (drugi będzie miał premierę w czerwcu tego roku) dzieje się w latach 90. w przeciągu trzech lat. Tutaj także dochodzi do zaginięcia nastolatki, popularnej Kate. Gdy dziewczyna znika, jej miejsce nieoficjalnie zajmuje Janette, outsiderka, która zaczyna uczestniczyć w zajęciach Kate oraz zaprzyjaźnia się z jej przyjaciółmi. Kiedy nastolatka nieoczekiwanie wraca, oskarża Janette, że była świadkiem jej porwania i nie powiedziała tego policji. "Cruel Summer" to kłamstwa, tajemnice i niecne plany, a widz będzie się wahał, czyją stronę zająć.