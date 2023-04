Niespodzianka dla Kaczyńskiego w nowym sondażu. I duże zaskoczenie na podium

Prawo i Sprawiedliwość wciąż na czele sondażowej stawki, jednak wynik, jaki uzyskała partia Jarosława Kaczyńskiego nie mógłby cieszyć jej prezesa, gdyby takim rezultatem zakończyły się wybory parlamentarne. O większości formacja rządząca mogłaby tylko marzyć.

Nowym sondażu Pollstera PiS ma niewielką przewagę nad Koalicją Obywatelską. Fot. Jacek Domiński / Reporter

Przewaga PiS nad KO wynosi zaledwie 6 punktów procentowych

Zaskoczenie może wywoływać fakt, że Konfederacja straciła miejsce na podium

Na trzecie miejsce powróciła Lewica

Z sondażu jednoznacznie wynika, że PiS nawet nie może marzyć o większości

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w kwietniu, Prawo i Sprawiedliwość nadal byłoby na czele. Jednak i obóz rządzący, i czołowe ugrupowanie opozycji uzyskały wyniki gorsze niż w marcu. Na PiS chce głosować dokładnie 32,47 proc. ankietowanych, a na Koalicję Obywatelską – 26,69 proc. respondentów. Trzecie miejsce, co może zaskakiwać, zajmuje obecnie Lewica z poparciem 11,14 proc. Tuż za nią jest Konfederacja z wynikiem 10,19 proc. i Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem 9,52 proc. Do Sejmu dostałoby się jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe z rezultatem 5,67 proc. Należy zwrócić uwagę na fakt, że Polska 2050 i PSL nie zostały sklasyfikowane jako potencjalna jedna lista wyborcza, co było już widoczne w niektórych badaniach innych pracowni. Inne partie oraz ugrupowania nie liczą się w tym wyścigu. Ruch Samorządowy Tak dla Polski zamierza poprzeć 1,12 proc. badanych, 0,87 proc. chce oddać swój głos na Bezpartyjnych Samorządowców, a 0,57 proc. zamierza zagłosować Porozumienie Jarosława Gowina.

Sondaż Research Partner: PiS i Konfederacja biorą większość

Tymczasem z sondażu Research Partner, którego wyniki przesłano redakcji naTemat, wynika, że to PiS i Konfederacja miałyby sejmową większość, gdyby zdecydowały się na koalicję . Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć w nim na 34,6 proc. poparcia. Wynik Koalicji Obywatelskiej to zaś 28,1 proc.

Na trzecim miejscu także w tym badaniu znalazła się Lewica z poparciem 9,1 proc. Tuż za nią jest Konfederacja z wynikiem 8,8 proc. Do Sejmu dostałaby się jeszcze tylko Polska 2050 Szymona Hołowni z rezultatem 7,1 proc. Także i w tym badaniu Polska 2050 i PSL nie występują jako koalicja startująca na jednej liście wyborczej. Sprawia to, że ludowcy znaleźli się poza parlamentem z wynikiem zaledwie 3,9 proc. poparcia.

Sondaż: Co trzeba obiecać Polkom i Polakom, by wygrać wybory? Jedna odpowiedź jest zdecydowanie najpopularniejsza

Tymczasem Polki i Polaków na pół roku przed wyobrami parlamentarnymi zapytano także w sondażu o to, jakie obietnice wyborcze okażą się kluczowe i skłonią Polaków do oddania głosu na daną partię? Okazuje się, że jedna odpowiedź zdecydowanie dominuje. Badanych zapytano: "Jakie obietnice lub tematy kampanijne zdecydują o wygraniu wyborów do Sejmu?". Aż 43,1 proc. odpowiedziało, że będą to transfery pieniężne kierowane do różnych grup społecznych. Na drugim miejscu z wynikiem 18 proc. (a więc przepaść między 1. a drugim miejscem jest bardzo duża) uplasowała się odpowiedź "poprawa usług publicznych: zdrowie, edukacja", a na trzecim – bezpieczeństwo państwa z wynikiem 12 proc.