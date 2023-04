Żukowska ponownie zakochana! Aktorka zdradziła, że "czuje się szczęśliwa"

Marieta Żukowska przez wiele lat była związana z reżyserem i producentem filmowym Wojciechem Kasperskim, z którym doczekała się córki Poli. W 2021 roku para potwierdziła oficjalnie swoje rozstanie. Teraz aktorka w najnowszym wywiadzie zdradziła, że ponownie jest zakochana.

Marieta Żukowska jest zakochana. Aktorka opowiedziała o swoim partnerze Fot. instagram.com / @marietazukowska

Marieta Żukowska i Wojciech Kasperski w 2021 roku potwierdzili plotki na temat swoje rozstania

Powodem zakończenia ich relacji miał być brak wsparcia ze strony Kasperskiego, którego Żukowska tak bardzo potrzebowała

W najnowszym wywiadzie aktorka potwierdziła, że jest szczęśliwie zakochana. Opowiedziała o swoim obecnym partnerze

Marieta Żukowska wydała oświadczenie, w którym potwierdziła, że razem z Wojciechem Kasperskim dawno podjęli decyzję o rozstaniu. Jak przyznała aktorka, para nieustannie pozostaje w dobrych relacjach, wychowując wspólnie niespełna 11-letnią córkę Polę. Aktorka wówczas podkreśliła, że decyzję o zakończeniu relacji podjęli wspólnie.

"Rozstaliśmy się ponad dwa lata temu. To była wspólna i niełatwa decyzja, podjęta w zgodzie, w pełnym porozumieniu i wzajemnym szacunku. Zawsze wspieraliśmy się we wszystkim i robimy to nadal. Razem wychowujemy naszą córeczkę" – poinformowała w oświadczeniu.

Aktorka wielokrotnie podkreślała, że nie odczuwała kryzysu. Wówczas pracowała na planie "Barw szczęścia", a na dodatek otrzymała rolę w serialu "Kowalscy kontra Kowalscy". Jednak jej partnerowi nie było tak łatwo i miał być coraz bardziej sfrustrowany trudną sytuacją na rynku pracy.

Marieta Żukowska jest zakochana. Aktorka opowiedziała o swoim partnerze

Teraz wyszło na jaw, że Marieta Żukowska ponownie jest zakochana. W najnowszym wywiadzie dla magazynu "Viva!", w którym odważnie opowiedziała o tym, jak obecnie postrzega siebie. Aktorka wyznała, że uwolniła się od presji "stereotypowego wyglądania".

Gdy w wieku 40 lat patrzę na tę kobietę w lustrze, przede wszystkim widzę matkę. Dzieci są najczulszymi i najsroższymi nauczycielami, jacy nam się przytrafiają. Na pewno widzę kobietę, która znalazła swoje miejsce w życiu, czuje się spełniona, szczęśliwa – opowiadała. Marieta Żukowska

Następnie nawiązała do wypadku, którego doznała na jednym z planów zdjęciowych. Miejsce, w którym nagrywała aktorka nie zostało zabezpieczone barierką i spadła poziom niżej, uderzając głową w betonowe schody. Artystka poinformowała, że to było moment w jej życiu, w którym zrozumiała docenianie "najdrobniejszych przyjemności".

Marieta Żukowska zwróciła również uwagę na to, by "kobiety w dochodzeniu do swoich praw żyły z mężczyznami w dobrej równowadze". Korzystając z okazji, aktorka poinformowała, że jest szczęśliwie zakochana.

"Mam obok siebie przyjaciół i cudownego partnera, którzy są niesamowicie czuli i kochani dla kobiet, potrafią docenić to, jakie jesteśmy wspaniałe, liczą się z naszym zdaniem. Więc bądźmy niepokorne, silne. I bardzo kobiece" – powiedziała w rozmowie z "Vivą!".