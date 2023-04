Córka Wójcika żegna partnerkę ojca. Opublikowała zdjęcie z wymownym opisem

W poniedziałek 17 kwietnia świat mediów obiegła wiadomość, że ukochana Michała Wójcika nie żyje. Jani przegrała walkę z nowotworem. Teraz córka kabareciarza z poprzedniego związku pożegnała ukochaną swojego ojca. Opublikowała wymowny apel do internautów.

Michał Wójcik w 2020 roku przekazał wiadomość o tym, że jego partnerka zachorowała na nowotwór

Teraz dowiedzieliśmy się, że Janina Włudarczyk nie żyje. Pogrzeb odbył się w marcu

Ukochaną partnera pożegnała córka Michała Wójcika z poprzedniego związku. Opublikowała zdjęcie, a także zaapelowała do internautów

Michał Wójcik niecałe trzy lata temu podzielił się z internautami smutną informacją – jego ukochana, Jani Włudarczyk zachorowała na raka. Uruchomiona została zbiórka, której celem było zebranie pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia. Wiadomość była jeszcze bardziej poruszająca, bo zaledwie rok wcześniej oboje powitali na świecie swoje pierwsze dziecko i planowali ślub.

Niestety kobieta zmarła 6 marca. Informację, która dotarła do mediów po kilku tygodniach, potwierdził przyjaciel komika, Krzysztof Ferdyn. "To jest zbyt osobiste i zbyt bolesne. Niestety muszę potwierdzić tę informację. I to dosyć smutną, natomiast nie komentujemy tego z Michałem" – wyznał w rozmowie z portalem party.pl.

Pogrzeb odbył się 11 marca. Został poprzedzony mszą w Bazylice oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Portal "Plejada" dotarł do zapowiedzi uroczystości pożegnalnych, w której Michał Wójcik napisał wzruszające słowa: "Wszystko, co zrobiłem i czego dokonałem stało się nieważne". Głos w tym temacie zabrała również córka Michała Wójcika z poprzedniego związku.

Julia wrzuciła na swoją instagramową relację niepublikowane do tej pory prywatne zdjęcie z Janiną Włudarczyk. Na fotografii z morzem w tle widać uśmiech na twarzach obydwu kobiet. Ukochana Wójcika trzyma na rękach synka, który obecnie ma niespełna cztery lata.

Nad zdjęciem 23-letnia Julia zaapelowała do internautów. "Prosimy o uszanowanie i przeżywanie w spokoju. Dziękujemy" – czytamy.

Historia miłości Michała Wójcika i Jani Włudarczyk

O Michale Wójciku mówiło się, że jest kochliwy i było wiadomo także, że jego życie związkowe było dość burzliwe. W roku 2015 członek kabaretu Ani Mru-Mru rozwiódł się ze swoją ówczesną żoną. Była nią Agnieszka Kałuża – kobieta oskarżyła Wójcika o liczne zdrady.

Jak podaje serwis Party.pl, wtedy na jaw wyszło, że Michał Wójcik ma dwoje nieślubnych dzieci – Jakuba i Charliego. Jego ówczesna żona uzyskała rozwód z orzeczeniem o winie Wójcika i udało się jej wywalczyć alimenty w kwocie 5 tys. zł. Kabareciarz popadł wtedy nie tylko w problemy finansowe, ale również te natury emocjonalnej.

Zaczął więc korzystać z pomocy psychologa i uczestniczyć w terapii grupowej. Właśnie tam poznał Jani, swoją przyszłą partnerkę. Wtedy Wójcik miał zakończyć związek z partnerką Ewą, z którą związał się tuż po rozwodzie z Kałużą.

W 2019 Michał został ojcem po raz czwarty. Poza Jakubem i Charliem ma także córkę Julię ze swojego pierwszego związku przed rozwodem z Agnieszką Kałużą.