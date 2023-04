P rodukcja "Tańca z Gwiazdami" bardzo ubiega się o to, by w kolejnej edycji programu na tanecznym parkiecie zawalczyła Danuta Martyniuk. Jak donoszą media, żona króla disco polo, Zenka Martyniuka, mogłaby zarobić spore pieniądze. Okazało się, że to nie jedyny as, którego chowa w rękawie ekipa programu.





Danuta Martyniuk zgodzi się na udział w "Tańcu z Gwiazdami"? Produkcja chowa asa w rękawie

Kamil Frątczak

