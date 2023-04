G rilla można rozpalić na wiele sposobów. Nie zawsze najlepszych wyborem są gotowe rozpałki, które niekiedy kiepsko się palą i brzydko pachną. Zdarza się też, że ich zapach przechodzi do jedzenia, co odbiera radość z ucztowania na zewnątrz. Istnieją jednak sposoby, by rozpalić grilla bez rozpałki ze sklepu. Oto jak to zrobić.





Jak rozpalić grilla bez gotowej rozpałki? Wykorzystaj nasze sposoby i patrz jak płonie

redakcja naTemat

Grilla można rozpalić na wiele sposobów. Nie zawsze najlepszych wyborem są gotowe rozpałki, które niekiedy kiepsko się palą i brzydko pachną. Zdarza się też, że ich zapach przechodzi do jedzenia, co odbiera radość z ucztowania na zewnątrz. Istnieją jednak sposoby, by rozpalić grilla bez rozpałki ze sklepu. Oto jak to zrobić.