"Ostatni raz protestowaliśmy w 2008 roku". Rolnicy mają dość, Kaczyński traci grunt pod nogami

Alan Wysocki

Rząd Mateusza Morawieckiego doprowadził do kryzysu zbożowego. To jedna z najgroźniejszych afer dla Prawa i Sprawiedliwości, bo uderza w jego własny elektorat. Niezadowolonych rolników już przekonuje do siebie Donald Tusk. – Ostatni raz protestowaliśmy w 2008 roku. Ale jak mamy taką sytuację, to trzeba się bronić – mówi naTemat Wiesław Gryn ze stowarzyszenia Oszukana Wieś.