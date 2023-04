Płyta nagrobna przygniotła małego chłopca. "W głowie mi się nie mieściło, że tak się stało"

Alan Wysocki

P o ponad roku od tragicznej śmierci 19-miesięcznego Milana Prokuratura Rejonowa w Płońsku umorzyła śledztwo. Mama chłopca Anita Kazimierczak-Boszko złożyła zażalenie na postanowienie. – Biegły od sztuki kamieniarskiej wykazał wady konstrukcyjne. Czyli nagrobek został zbudowany źle. To miało wpływ na to, co się stało – powiedziała dla Radia Płońsk.