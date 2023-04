Snajper postrzelił operatora na planie filmu Vegi. Po sześciu latach batalii sąd wydał wyrok

Operator filmowy Petro Aleksowski został postrzelony na planie filmu Patryga Vegi "Czerwony punkt". Mężczyzna niemal stracił nogę po tym, jak oberwał pociskiem w czasie kręcenia jednej ze scen. Od sześciu lat walczył o sprawiedliwość. Sąd w końcu wydał wyrok. Nie jest on co prawda prawomocny.

Na planie polskiej krótkometrażówki z Ewanem McGregorem doszło do tragicznego wypadku Fot. Kadr z filmu "Czerwony punkt" / Showmax

"Czerwony punkt" był krótkometrażowym filmem promującym nieistniejącą już w Polsce platformę streamingową Showmax.

W głównej roli wystąpił Ewan McGregor, a jego reżyserem był Patryk Vega, a producentem Opus Film (Oscar za "Idę").

W trakcie zdjęć do filmu w 2016 roku doszło do groźnego wypadku. Operator Petro Aleksowski został postrzelony w nogę przez byłego żołnierza GROMu, który grał w jednej ze scen. Okazało się, że w karabinie była ostra amunicja, a nie ślepaki.

W 2019 ruszył proces, który teraz doczekał się nieprawomocnego finału. Sąd skazał strzelca.

O postrzałach na planach filmowych do tej pory słyszeliśmy jedynie w Hollywood za sprawą Aleca Baldwina. Ten proces jest pierwszą tego typu sprawą w Polsce.

"Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą spowodowania nieumyślnie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez postrzelenie, w wyniku czego pokrzywdzony doznał rany postrzałowej kończyny dolnej, co stanowiło ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci innego ciężkiego kalectwa" – powiadomiła w 2019 r. warszawska Prokuratura Okręgowa.

Jak doszło do postrzelenia na planie "Czerwonego punktu"?

W feralnej scenie śmigłowiec z ochroniarzami granymi przez byłych żołnierzy GROM wyłaniał się zza wieżowca. Petro Aleksowski razem z asystentem nagrywali ją na podnośniku. W pewnym momencie w kierunku kamery skierowana została zielona wiązka laserowa i oddano strzał. Chwilę wcześniej operator zrobił "selfie".

"Huk, silne, ale tępe uderzenie w nogę i osuwam się. Ból? Chyba szok go skasował. Patrzę, noga wisi bezwładnie od kolana w dół i pojawia się myśl: odjebało mi nogę, będę jak 'F', nie chcę być jak 'F'. Co dziwne, nie było w tym strachu ani paniki. Ale przyszła myśl: nie dam rady żyć bez nogi" – relacjonował operator. "F" jest bohaterem dokumentu "Przerwana misja" o polskich weteranach wojny w Afganistanie, nad którym pracował Aleksowski. Jak na ironię były żołnierz, który go postrzelił, również brał udział w tej misji i wielu innych.

Ireneusz Sz. był doświadczonym snajperem z wieloletnim doświadczeniem. Początkowo przyznał się do winy, ale potem się z tego wycofał. Cały proces miał charakter tajny "z uwagi na ważny interes państwowy", więc nie znamy jego wersji wydarzeń.

Strzału oddanego z karabinu nie było nawet w planach - efekt miał być dodany w postprodukcji. Laser miał się tylko skierować w stronę kamery. W karabinie zamiast ślepaków była jednak ostra amunicja, prawdopodobnie samoróbka.

- Możesz napisać, że zostałem postrzelony z ostrej broni spreparowanym pociskiem. Był to, według strzelca, pocisk jego roboty. Jak rażący, to widać. Gdybym dostał nie w nogę, a w klatkę piersiową lub w głowę, to bym już nie żył. Odłamki pozostały we mnie; jeden jest kilkanaście milimetrów od aorty, ale mam nadzieję, że się nie przesunie – powiedział operator w rozmowie z polsatnews.pl w 2017 roku.

Sąd wydał wyrok ws. postrzału na planie filmu Patryka Vegi

Wcześniej nawet brano pod uwagę to, że rana nie powstała w wyniku postrzału snajpera, a operatora trafił jakiś odłamek z helikoptera. Od początku jednak wydawało się to niewiarygodne - zwłaszcza że prokuratura nie zarządziła ekspertyzy maszyny. Najnowszy wyrok ostatecznie potwierdza, że na planie doszło do postrzelania. Nie jest on co prawda prawomocny.

"21.4.2023 po 6 latach, 5 miesiącach i 3 godzinach od postrzelenia mnie, po 22 rozprawach sądowych zapadł wyrok (nieprawomocny) skazujący strzelca, potwierdzając tym fakt postrzelenia mnie na planie filmu "Czerwony punkt", produkcja Opus Film, reżyseria Patryk Vega" – napisał na Facebooku poszkodowany.

Petro Aleksowski to znany operator filmowy - kręcił zdjęcia do takich produkcji jak "Cześć Tereska", "Świnki" i "Pitbull. Niebezpieczne kobiety". Po postrzeleniu przeszedł kilka operacji (lekarze wycięli mu 10-centymetrowy kawałek strzaskanej kości udowej i zastąpili tytanowym łącznikiem), poruszał się na wózku i przechodził kosztowne leczenie. W oddzielnym procesie walczy o odszkodowanie z producentem "Czerwonego punktu" - Opus Film. Reżyser Patryk Vega zachował klasę i z własnej kieszeni wpłacił 100 tys. zł na rehabilitację operatora.