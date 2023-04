Trzaskowski wsparł Tuska ws. żłobków. "Ulżymy rodzinom w całej Polsce"

Rafał Trzaskowski zapewnia, że po wygranych wyborach w każdej gminie pojawią się żłobki. Prezydent Warszawy wskazał na "zatrważające" dane demograficzne i zaznaczył, że placówki pomogą przyszłym rodzicom odzyskać poczucie bezpieczeństwa. "Wygramy te wybory. Zrealizujemy ten program. Ulżymy rodzinom w całej Polsce" – napisał polityk.

Rafał Trzaskowski zapewnia o żłobkach w każdej gminie. Fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER

Donald Tusk przedstawił inicjatywę stworzenia żłobka w każdej gminie

Do słów lidera PO nawiązał Rafał Trzaskowski, który wskazał, że obejmując urząd prezydenta Warszawy, jedną z jego pierwszych inicjatyw było wprowadzenie programu darmowych żłobków

Prezydent Warszawy zapewnił, że Platforma Obywatelska spełni to zobowiązanie, gdy wygra wybory

20 kwietnia w ramach przedwyborczego objazdu po Polsce lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk odwiedził Kleosin w województwie podlaskim. Podjął tam temat demografii, przy czym zaznaczył, że "być może jest to najważniejszy problem".

Zwrócił też uwagę na fakt, że to władza musi zapewnić godne warunki do rodzenia i wychowywania dzieci, a jednym z tych aspektów są żłobki. Zapewnił więc, że po wygranych wyborach, takie zakłady opiekuńcze pojawią się w każdej gminie.

– W prawie 1200 gminach w Polsce nie ma żadnego żłobka. To powinno być i będzie jedno z pierwszych zadań nowego rządu, żeby doprowadzić do tego, żeby w Polsce nie było ani jednej gminy, w której nie ma żłobka. To jest z mojej strony zobowiązanie – zaznaczył.

Rafał Trzaskowski zapewnia o żłobkach w każdej gminie. "Takie są fakty"

Do czwartkowej wypowiedzi Donalda Tuska nawiązał w sobotę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zaznaczył przy tym, że jest pewien, że Platformie Obywatelskiej uda się spełnić to zobowiązanie.

"Kiedy Platforma Obywatelska obejmowała w 2007 r. rządy, żłobków i klubów dziecięcych było w całej Polsce ok. 370. A w 2015 r., po 8 latach naszych rządów i dzięki realizacji programu wsparcia takich inwestycji w całym kraju, było ich już ok. 5 razy więcej. Takie są fakty" - napisał na Facebooku Trzaskowski.

Dodał, że gdy obejmował urząd prezydenta Warszawy, jedną z jego pierwszych inicjatyw było właśnie wprowadzenie programu darmowych żłobków. "Dziś warszawscy rodzice mogą korzystać z ponad 16 tys. bezpłatnych miejsc opieki dla swoich maluchów. W żłobkach publicznych, ale też prywatnych, w których wykupujemy miejsca. Takie są fakty" – zaznaczył.

Co więcej, przyznał, że w samej stolicy obecnie budowanych jest wiele nowych placówek. "Od początku mojej kadencji jako prezydenta miasta oddaliśmy do użytku 10 nowych żłobków, zmodernizowaliśmy 5 istniejących placówek, a kolejnych 8 wybudujemy w najbliższej przyszłości. Takie są fakty" – zapewnił prezydent Warszawy i wskazał, że jest to niezwykle istotne, by przyszli rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa i możliwość powrotu na rynek pracy.

Trzaskowski: "Dane demograficzne w Polsce są zatrważające"

Według prezydenta Warszawy, dane demograficzne w kraju są "zatrważające". Przytoczył dane Głównego Urzędu Statystycznego, które wskazują, że w 2022 roku odnotowano najmniejszą liczbę urodzeń od czasu II wojny światowej. "Powiedzmy to sobie wyraźnie: po 7 latach rządów PiS i akolitów doszliśmy do miejsca, w którym GUS odnotował najniższą liczbę urodzeń w powojennej Polsce!" – napisał.

Trzaskowski zaznaczył, że PO stara się rozwiązywać konkretne problemy Polaków w poszczególnych samorządach, bo, jak zauważył, od tego jest państwo i rząd. Zapewnił też, że to dlatego Donald Tusk zaprezentował postulat o żłobkach w każdej gminie, by zapewnić, że kiedy wygrają wybory, będą spełniać to zobowiązanie na poziomie ogólnopolskim.

"Umiemy to zrobić. Umiemy rozwiązywać konkretne problemy. Pokazujemy to w Warszawie, pokazywaliśmy to przez lata w skali ogólnopolskiej. Wygramy te wybory. Zrealizujemy ten program. Ulżymy rodzinom w całej Polsce" – podsumował polityk.