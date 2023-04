Marian Lichtman i Krzysztof Krawczyk odprawili rytuał. Łączyła ich... braterska więź krwi

Marian Lichtman w najnowszym wywiadzie wyznał skrywany sekret. Jak sam przyznał razem z Krzysztofem Krawczykiem uznawali się za braci. W związku z tym postanowili odprawić rytuał braterstwa krwi.

Marian Lichtman przez lata przyjaźnił się ze zmarłym dwa lata temu Krzysztofem Krawczykiem

Ich relacja była wyjątkowa, a obydwaj mężczyźni uważali siebie za braci

W najnowszym wywiadzie założyciel zespołu Trubadurzy wyznał skrywany sekret. Wraz z Krawczykiem odprawili rytuał braterstwa krwi

Marian Lichtman znał się z Krzysztofem Krawczykiem od czasów młodości. To właśnie jego rodzina przygarnęła go, gdy miał zaledwie 18 lat i rozpaczał po śmierci ojca. W książce Andrzeja Kosmali Krawczyk dziękował Lichtmanowi za tamte czasy. Oprócz tego mężczyźni wspólnie występowali w zespole Trubadurzy, do momentu aż Krzysztof Krawczyk nie zaczął robić solowej kariery.

Choć od śmierci Krzysztofa Krawczyka minęły już dwa lata, pamięć o nim nie zaginęła. Marian Lichtman wielokrotnie wspominał, że tęskni za zmarłym przyjacielem.

"Brakuje mi go. Jak czasem o nim pomyślę, to się wzruszam. Nas łączyła przyjaźń. Całe życie go wspierałem. On zawsze mógł na mnie liczyć. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że Krzysztof był mi najbliższym przyjacielem z Trubadurów. Jak umarł jego tata, to mieszkał ze mną cały miesiąc. Nie poszedł do nikogo innego, tylko do mnie. To chyba o czymś świadczy, prawda? Byliśmy dla siebie jak członkowie rodziny, mimo że nie łączyło nas DNA" – zdradził w rozmowie z portalem plotek.pl.

Pomimo wieloletniej przyjaźni, pewnego dnia przyszedł moment, w którym zmarły wokalista chciał na zawsze przypieczętować swoją relację z Lichtmanem. Mężczyźni postanowili odprawić pewien rytuał, z którego inicjatywą wyszedł Krawczyk.

"Krzysztof to zaproponował. To się nazywa rytuał braterstwa krwi. Dzięki niemu ludzie stają się rodziną. On był bardzo oczytany i w jakiejś książce się o czymś takim dowiedział, czym mnie bardzo zaskoczył" – mówił Lichtman w najnowszej rozmowie z Plotkiem. Muzyk postanowił zdradzić długo skrywany sekret, opowiadając o kulisach przypieczętowania braterstwa.

Weszliśmy do bramy. Krzysztof wziął żyletkę i lekko naciął mi skórę, robiąc nią znak krzyża. Później ja musiałem zrobić to samo z jego ręką. Przyznam, że bałem się go kroić. Udało się jednak, bo Krzysztof mnie poprowadził. Przyłożyliśmy nasze ręce do siebie. Nasza krew się zmieszała i tym sposobem staliśmy się braćmi. Na dobre i na złe! Nigdy nie byłem jego wrogiem, jak mi niektórzy zarzucają i nigdy mu niczego nie zazdrościłem. Marian Lichtman

W związku z odbytym rytuałem Marian Lichtman czuje odpowiedzialność za jedynego syna zmarłego wokalisty – Krzysztofa Krawczyka Juniora.

"Kiedyś Krzysztof powiedział mi: Broń mojego syna. Obiecałem, że nie pozwolę mu zginąć. Dopóki żyję, dotrzymam więc danego słowa. To moja powinność" – podsumował Marian Lichtman.

Przypomnijmy, że Krzysztof Krawczyk zmarł przed dwoma laty, 5 kwietnia 2021 roku. Król polskiej estrady miał 74 lata.