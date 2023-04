Cichopek pokazała stylizacje na komunię. Fani podzieleni: Kompletny brak gustu

Katarzyna Cichopek na swoim Instagramie zaprezentowała kilka kadrów, na których podzieliła się pomysłami na komunijne stylizacje. Jej wybory nie przypadły internautom do gustu, a prezenterka TVP ponownie musiała zmierzyć się z kąśliwymi uwagami.

Internauci krytykują Katarzynę Cichopek. Poszło o stylizacje na komunię Fot. instagram.com / @katarzynacichopek

Katarzyna Cichopek aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe, gdzie publikuje współprace z licznymi znanymi markami

Tym razem aktorka wstawiła do sieci publikacje, na których zaprezentowała pomysły na komunijne stylizacje

Internauci w komentarzach nie przebierali w słowach, wyrażając, że nie wszystkim spodobały się jej modowe inspiracje

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel w ubiegłym roku sfinalizowali rozwód. Aktorka układa sobie życie u boku gwiazdora TVP, a tancerz spotyka się z niejaką Dominiką. Prezenterka "Pytania na Śniadanie" i jej ex mąż starają się po równo dzielić opieką nad 14-letnim Adamem i 9-letnią Heleną.

Zgodnie z tym co byli małżonkowie ustalili, dzieci jeden tydzień spędzają z mamą, kolejny zaś z tatą. Każde z byłych małżonków w swoim czasie całkowicie poświęca się dzieciom. Jak się okazało, córka Cichopek i Hakiela przygotowuje się do komunii, która będzie miała miejsce już niebawem.

Czytaj także: Hakiel wróci do "Tańca z gwiazdami"? Tak doniesienia skomentowała Cichopek

Internauci krytykują Katarzynę Cichopek. Poszło o stylizacje na komunię

Aktorka jak sama wielokrotnie podkreślała, wychowuje swoje dzieci w wierze katolickiej, dlatego jest to dla nich szczególnie ważny dzień. Jak widać na Instagramie przygotowanie rozpoczęły się pełną parą. W najnowszym poście Katarzyna Cichopek dodała kilka ujęć z modowymi inspiracjami na uroczystości komunijne. Zrobiła to w związku ze współpracą ze znaną marką modową.

Gwiazda TVP zaprezentowała się tam w seledynowym garniturze, chabrowej marynarce i dwóch wzorzystych sukienkach. Jej stylizacje wywołały wiele emocji w komentarzach. Jedni chwalili jej gust, pozytywnie odnosząc się do komunijnych pomysłów na ubiór.

"Piękna mięta. Mój kolor"; "Super Kasiu. Też lubię takie kolory. Wygląda się w nich młodo i wiosennie"; "Wszystkie trzy stylówki super z klasą"; "Jak zawsze kobieta z klasą"; "Akurat mamy komunie w tym roku, już wiem, co mam ubrać!"; "Piękna mięta mój kolor"; "Super Kasiu. Też lubię takie kolory. Wygląda się w nich młodo i wiosennie" – pisali pod postem zachwyceni internauci.

Czytaj także: Hakiel i Cichopek pokłócili się? Sfotografowani pod szkołą jak ocierali łzy

Niestety pojawiła się również grupa użytkowników, którzy niezbyt przychylnie wypowiadali się na temat ubrań, które prezentowała na sobie aktorka. Internauci skrytykowali przede wszystkim krój ubrań. Zarzucali, że ciuchy ją "postarzają", "są za duże" lub ją "skracają".

"Ja uważam, że postarzają cię te kreacje. Jesteś młodą i piękną kobietą"; "Piękny kolor, ale często gubią mi się proporcje"; "Ty co byś nie ubrała to zawsze wyglądasz tanio i tandetnie. Kompletny brak gustu"; "Och jakie wszystko za duże, ale tak to jest, wzrostu się nie wybiera, ale można wybierać właściwe ciuchy"; "Komunia to pokaz mody? Jak będą się czuć rodzice, których na to nie stać?" – skrytykowali Cichopek użytkownicy.