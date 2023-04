Ksiądz zjadł wszystkie komunikanty w trakcie mszy. Komentarz duchownego może zaskoczyć

Czy duchowny mógł zjeść w trakcie mszy wszystkie komunikanty, które znajdowały się w kielichu? – takie pytanie jeden z internautów zadał ks. Piotrowi Jaroszewiczowi na TikToku. Jego odpowiedź dla niektórych może być zaskakująca.

Duchowny zjadł wszystkie komunikanty na mszy. Ksiądz z TikToka odpowiedział zdumionemu internaucie

Ksiądz Piotr Jarosiewicz ma blisko 274 tys. obserwujących na TikToku

Duchowny prowadzi relacje na żywo i odpowiada na różne pytania internautów dotyczące wiary

Ostatnio został zapytany, czy ksiądz w trakcie pogrzebu postąpił słusznie, zjadając wszystkie komunikanty, które zostały w kielichu mszalnym

Ksiądz Piotr Jarosiewicz prowadzi transmisje na żywo na TikToku i odpowiada na różne pytania internautów. Tym razem kapłan został zapytany o niecodzienną, zdaniem jednego z użytkowników, sytuację w trakcie mszy.

Duchowny zjadł wszystkie komunikanty na mszy. Ksiądz z TikToka odpowiada

"Któregoś razu podczas mszy pogrzebowej zostało w kielichu sporo opłatka i ksiądz sam wszystko zjadł, chyba z 20 zjadł, czy postąpił słusznie?" – brzmiało pytanie internauty.

Zdaniem ks. Piotra Jaroszewicza wszystko odbyło się zgodnie z przepisami liturgicznymi. – W momencie, w którym nie mamy tabernakulum, czyli miejsca, w którym możemy przetrzymać Najświętszy Sakrament, to coś z tym Najświętszym Sakramentem mamy za zadanie zrobić – tłumaczy duchowny na nagraniu.

– W momencie, kiedy kapłan nie ma gdzie go schować, ma za zadanie spożyć Pana Jezusa. Później wszystko wypuryfikował (wyczyścił kielich – red.), więc jak najbardziej – wytłumaczył.

Co na to internauci, którzy obejrzeli filmik? Niektórzy zgadzają się z odpowiedzią duchownego, inni pokusili się o żartobliwe komentarze. "Rozbawił mnie ten komentarz", "To drugie śniadanie miał", "Nie ma co ukrywać, że czasem, jak kilka zostaje, to spożywają je z lenistwa, żeby nie latać do tabernakulum" – czytamy.

Ksiądz z TikToka straszy Harrym Potterem

Ksiądz Piotr Jarosiewicz jest popularny na TikToku – duchownego obserwuje blisko 274 tys. użytkowników. Jakiś czas temu asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z diecezji drohiczyńskiej dołączył do polskich duchownych straszących Harrym Potterem.

Na nagraniu kapłan powołuje się na książkę "Egzorcyzmy. Posługa Miłości", której autor przekonywał, że "wyganiał duchy Harry'ego Pottera".

– "Nam się wydaje, że rzeczywistość duchowa to jakieś bajki. Mamy trudności z uwierzeniem w skutki czarów. Dzięki uwielbianej przez dzieci postaci Harry'ego Pottera traktujemy czary jako zabawę, jako coś pozytywnego. Niestety, są to tylko pozory. Wejście w przygodę z Harrym Potterem w wielu przypadkach kończy się opętaniem" – czyta na nagraniu.

Ostatnio ks. Jarosiewicz zabrał także głos ws. związków pozamałżeńskich. "Czy mogę iść do spowiedzi? Chociaż wiem, że nie dostanę rozgrzeszenia, bo jestem po rozwodzie, a z obecnym partnerem nie mam ślubu?" – zapytała internautka.

Duchowny swoją odpowiedzią udowodnił niestety, że Kościół nadal nie jest otwarty dla osób wierzących, które chcą uczestniczyć w życiu kościelnym, będąc jednocześnie w nowych związkach po rozwodzie. – W obecnej sytuacji, w której pani jest, to rzeczywiście ksiądz nie może dać rozgrzeszenia. Nie tyle nie chce, co nie może dać rozgrzeszenia – odpowiedział.