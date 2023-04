Rozenek-Majdan przeprowadzi wywiad z Dodą? Wokalistka wymownie na to zareagowała

Coraz głośniej robi się wokół ewentualnego występu Dody w "Dzień dobry TVN". Małgorzata Rozenek-Majdan powiedziała ostatnio, że nie miałaby problemu z przeprowadzeniem wywiadu z wokalistką. A co na to sama Rabczewska? Nie obyło się bez uszczypliwości.

Doda i Rozenek-Majdan spotkają się twarzą w twarz przed kamerami? fot Artur Zawadzki/REPORTER // Fot. Lukasz Kalinowski/East News

Doda po latach przerwy pojawia się w TVN. Zapowiadany jest także wywiad wokalistki w "Dzień dobry TVN"

Jedną z prowadzących jest tam Małgorzata Rozenek-Majdan, która jest obecną ukochaną ex męża Rabczewskiej

Prezenterka przyznała, że przeprowadziłaby tę rozmowę, bo to element jej pracy

Okazuje się, że Doda już tak entuzjastycznie nie podchodzi do tej kwestii. Jak zareagowała na te słowa?

Doda w "Dzień dobry TVN" porozmawia z Rozenek-Majdan?

Po tym, jak w TVN zniesiono "bana" Dodzie, artystka ma zawitać do "Dzień dobry TVN". Podczas gali wręczenia Fryderyków portal Pomponik dopytał Rabczewską, co myśli o tym, by to Małgorzata Rozenek-Majdan przeprowadziła z nią wywiad w śniadaniówce.

– Czy ona (Małgorzata Rozenek – przyp. red.) ma jakiekolwiek merytoryczne doświadczenie muzyczne? Czy ona wiedziałaby, poza plotkami i głupotami, o czym ze mną rozmawiać (...)? Myślę, że (Małgorzata Rozenek – przyp. red.) nie chciałaby znać większości (szczegółów mojego życia) dla swojego dobra – stwierdziła tajemniczo Doda.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno Rabczewska miała inne zdanie w tym temacie. Zapytana, czy ma preferencje, co do gospodarzy programu, powiedziała: – Ja nie wybieram sobie żadnej pary. To zostało powiedziane i wybrzmiało, że Marcin z Dorotą chętnie mnie zobaczą na swojej kanapie. Nie rozumiem, dlaczego nie Agnieszka i nie Rozenek. To byłby wywiad życia. No ale jakby to też rozumiem, nie każdy ma odwagę. Ja to bardziej podchodzę na luzie i z poczuciem humoru.

Przed Małgorzatą Rozenek-Majdan też postawiono pytanie, czy przeprowadziłaby wywiad z Dodą. Wówczas zapewniła: – To jest tak, że przeprowadziłabym wywiad z każdym, bo to jest element mojej pracy.

– Każdy jest w jakiś sposób ciekawy, a najciekawsi dla ciebie są ludzie, których nie rozumiesz, bo masz do nich najwięcej pytań. Im bardziej osoba naprzeciwko ciebie jest osobą żyjącą inaczej niż ty albo pochodzącą z innego świata niż ty i mającą inne wartości, tym ciekawsza ona się staje dla ciebie. Bo chcesz to zrozumieć! – wyjaśniła żona Radosława Majdana w rozmowie z Wirtualną Polską.

Doda i jej "ban" w TVN

Doda od 2014 roku nie pojawiała się na antenie telewizji TVN. W wielu wywiadach podkreślała, że miała zakaz występowania w tej stacji. W lutym tego roku na instagramowym profilu "Dzień dobry TVN" pojawiła się relacja, w której napisano: "Hej Doda! To jak? Widzimy się u nas 3 marca? Zapraszamy!". Wówczas stacja zaproponowała wokalistce jeden termin, który jej nie pasował, w związku z czym musiała odmówić. Na szczęście szefostwo stacji skontaktowało się ponownie z Dodą, załagodziło sytuację i ponownie zaprosiło artystkę do udziału w popularnym paśmie śniadaniowym. Potem Rabczewska na łamach jednego z tabloidów przedstawiła kulisy rozmowy z szefostwem telewizji TVN. Zdradziła, że została przeproszona przez władze stacji i jak się okazało zaproponowano jej nowy termin. – Zadzwoniła do mnie szefowa TVN i zaprosiła mnie. No bo rzeczywiście była niezręczna sytuacja, zaproszono mnie i podano jedną datę. Warunki takie, że albo ta, albo w ogóle, gdzie było to idiotyczne. Wręcz absurdalne, aby po 10 latach bana narzucać artystce jakiekolwiek warunki, gdzie wydaje mi się, że spotykamy się w trochę innym celu – ujawniła dla Pomponika.