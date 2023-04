Czarzasty o gejach w Konfederacji. Lider Lewicy nawiązał do tzw. Piątki Mentzena

Włodzimierz Czarzasty był gościem Radia Zet. Odniósł się on tam do postulatów Konfederacji, szczególnie tych z dziedziny społecznej. Mówiąc o postulacie "Polski bez gejów" z tzw. Piątki Mentzena, lider Lewicy zapytał o osoby homoseksualne, które mają być w szeregach konfederatów.

Czarzasty o gejach w Konfederacji. "Nie będzie Polski bez gejów" Fot. EastNews/WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Włodzimierz Czarzasty w Radiu Zet mówił o "gejach w Konfederacji"

Polityk podkreślał, że trzeba reagować na bzdury

Poruszył także temat aborcji czy likwidacji podatków

Włodzimierz Czarzasty w Radiu Zet wypowiedział się, jak sam podkreśla, na temat "bzdur" powtarzanych przez Konfederację. Lider Lewicy skupił się szczególnie na tematach społecznych, w których Konfederacja ma dość skrajne poglądy, jak np. całkowity zakaz aborcji.

Polityk Lewicy odniósł się do postulatu "Polski bez gejów", nawiązując tym samym do słów Sławomira Mentzena, który w ten sposób sformułował pięć postulatów Konfederacji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, a które stały się potem powodem dochodzenia. Chodziło o: "Polskę bez Żydów, Polskę bez gejów, Polskę bez aborcji, Polskę bez podatków i Polskę bez Unii Europejskiej".

Włodzimierz Czarzasty rozpoczął swoją wypowiedź na ten temat, mówiąc, że Konfederacja mówi o tym, że "będzie Polska bez gejów". – Nie będzie Polski bez gejów, bo jest pytanie: "co koledzy z Konfederacji zrobią ze swoimi kolegami-gejami, którzy są w Konfederacji? – zapytał retorycznie.

W ten sam sposób Czarzasty odniósł się do prawa aborcyjnego forsowanego przez Konfederację czy postulatu zniesienia podatków. – Mówią, że będzie Polska bez aborcji. Co będziecie chłopaki robili, jak dziewczyny, z którymi jesteście zajdą w ciążę i będą na przykład miały zagrożony płód w sposób nieodwracalny i będzie trzeba po prostu pomóc tym kobietom? – kontynuował, zwracając się do polityków tej partii.

Zakończył tematem podatków, o których Mentzen mówił w "piątce Konfederacji", że trzeba je znieść. – Mówicie, że będzie Polska bez podatków. Co chłopaki z Konfederacji powiecie na to, jak wasz dziadek zachoruje na raka i ta operacja będzie kosztowała 100 tys. złotych i będą na nią mieć pieniądze tylko ludzie bogaci? – zapytał na koniec.

Czarzasty podkreślał w rozmowie z dziennikarzem Radia Zet, że należy reagować na bzdury wypowiadane przez przedstawicieli różnych partii. Podkreślał, że gdyby nie było podatków, nie byłoby szpitali, szkoły czy żłobków.

Poglądy Sławomira Mentzena

Warto podkreślić, że o Konfederacji ponownie zrobiło się głośno pod koniec marca, gdy okazało się, że partia przekroczyła w sondażach próg 10 proc. poparcia. Sławomir Mentzen został gwiazdą TikToka, co przyciągnęło 37 proc. mężczyzn w wieku od 18 do 39 roku życia do tej partii.

Mentzen obecnie skupia się na mówieniu o gospodarce, ale jeszcze parę lat temu mówił głosił wprost postulaty takie, jak 10 lat więzienia za nielegalną aborcję czy normalizował dawanie dzieciom klapsów przez rodziców. O 5 cytatach, które pokazują, jakie Mentzen naprawdę ma poglądy pisał w naTemat.pl Łukasz Grzegorczyk. Polityk pytany ostatnio przez Wp.pl o swoje postulaty sprzed lat, w tym o"100 ustaw Mentzena" odpowiadał jednak głównie: "nie wiem, nie pamiętam".