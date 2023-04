Bosak znów mówi o pobiciu. Nie tylko on padł ofiarą kierowców taxi na aplikację

Marcin Bosak brutalnie pobity. Znów zabrał głos i apeluje zmiany prawne Fot. TRICOLORS/East News

Marcin Bosak poinformował swoich fanów na Instagramie, że padł ofiarą brutalnego pobicia. Aktor miał zostać zaatakowany przez kierowcę jednej ze znanych, aplikacyjnych firm przewozowych. Jak sam przyznał, kierowca omal nie potrącił jego syna, a na protest artysty zareagował agresją. Nagle ni stąd, ni zowąd pojawili się jego koledzy, którzy pomogli mu w bójce.

Bosak szybko zatelefonował pod numer alarmowy. Dał jednak do zrozumienia, że liczył na szybszą reakcję funkcjonariuszy. Ponad pół godziny czekał na przyjazd policji. Na nagraniu zaprezentował siniaki oraz obolałe miejsca. Chwilę później zeznania świadka zmieniły lekko pogląd artysty na sprawę.

Jak się okazało, aktor nie poprzestał tylko na zgłoszeniu sprawy na policję i ponownie zabrał głos w temacie pobicia. Tym razem postanowił wystosować w relacji na swoim Instagramie apel o zmiany prawne, by w przyszłości uniknąć takich sytuacji. Na zamieszczonym filmiku Marcin Bosak zwrócił uwagę na fakt, że nie jest jedyną osobą, która padła ofiarą takiego zachowania.

Następnie zaapelował, by jak najprędzej uregulowano przepisy dotyczące przewozu osób. "Uważam, że powinniśmy uregulować to prawo, żeby nie było tutaj jakiegoś dzikiego zachodu" – podsumował.

Swoje stanowisko w tym temacie przedstawił również Adam Bodnar. Były rzecznik praw obywatelskich na swoim oficjalnym koncie na Twitterze napisał:

prawa pobicia Marcina Bosaka pokazuje, niestety po raz kolejny, jak ważne jest uregulowanie pracy wykonywanej za pomocą platform cyfrowych

(...) To jest jeden z problemów – kierowcy korzystają z kilku aplikacji naraz. Jak się to ma do poczucia bezpieczeństwa pasażerów, czy do przestrzegania norm prawa pracy? W ten sposób można pracować nawet 24 godziny na dobę

Adam Bodnar

były RPO