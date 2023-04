Smolasty pokazał nową partnerkę. Opublikował wymowne zdjęcia i tłumaczy się z rozstania

Smolasty nosi miano amanta polskiej estrady. Popularny piosenkarz prowadzi dość bujne życie uczuciowe. Miał wiele dziewczyn, a jedną z nich była Blanka Stajkow czy Nicole z "Top Model". Teraz opublikował zdjęcia z nową partnerką i tłumaczy się z rozstania.

Smolasty opublikował zdjęcia z nową partnerką. Tłumaczy się z rozstania Fot. VIPHOTO/East News

Co jakiś czas słychać o nowych doniesieniach z życia miłosnego Smolastego

Muzyk był w związkach między innymi z Blanką Stajkow czy Nicole z "Top Model"

Teraz opublikował zdjęcie z nową dziewczyną. W komentarzach tłumaczył się z zakończenia poprzedniej relacji

Za nami 29. Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu – Fryderyki 2023. To najbardziej prestiżowe nagrody tego typu w Polsce, zwane niekiedy "polskimi Grammy".

Jak zwykle, wydarzeniu towarzyszyły wielkie emocje. Swojego pierwszego Fryderyka otrzymał w tym roku duet Skalpel – przy okazji 20. rocznicy debiutu fonograficznego, a także Maciej Chmiel, który wymyślił nagrodę niemal 30 lat temu. Brodka z kolei zgarnęła trzeciego z rzędu Fryderyka za reżyserię teledysku.

Dawid Podsiadło nie został "Artystą roku", chociaż był uznawany za faworyta, a Sanah zdobyła statuetkę w kategorii "Artystka Roku". Niestety nie mogła odebrać nagrody osobiście, dziękując w nietypowy sposób.

Czytaj także: Mrozu zmiótł konkurencję na Fryderykach 2023. Zgarnął aż pięć "polskich Grammy"

Smolasty opublikował zdjęcia z nową partnerką. Tłumaczy się z rozstania

W tegorocznym plebiscycie w elitarnym gronie nominowanych znalazł się także Smolasty. Muzyk otrzymał nominację w kategorii "Album roku – hip-hop". Niestety nie odebrał statuetki, a zwycięzcami okazali się Szczyl i Magiera za album "8171". Chwilę po ogłoszeniu wyników na Instagramie artysty pojawiły się zdjęcia z tajemniczą kobietą opatrzone wymownym podpisem.

Czytaj także: Smolasty miał wiele dziewczyn. Jedną z nich była... Blanka, która jedzie na Eurowizję

"Nie mam Fryderyka, ale mam Fryderykę" – napisał pod zdjęciami Smolasty. Na fotografiach widzimy odwróconą plecami brunetkę, która obejmuje muzyka. W pewnym momencie postanowił ją przerzucić przez ramię.

Pod publikacją wylała się fala komentarzy, w których internauci odważnie wyrażali swoje niezadowolenie tym, że znalazł sobie nowy obiekt westchnień. "Nie nadążam ku**a"; "Ciekawe na jak długo, ale szczęścia życzę"; "Myślisz, że gdyby nie kasa i popularność to te dziewczyny w ogóle chciałyby się z Tobą spotkać chociaż raz, nie mówiąc o czymś więcej?"; "A bał się kochać" – czytamy w komentarzach na Instagramie.

Wielu użytkowników poruszyło temat modelki, z którą spotykał się Smolasty. Jeszcze do niedawna pozostawał w związku ze znaną z programu "Top Model" Nicole.

Czytaj także: Smolasty u Wojewódzkiego podsumował twórczość Blanki Stajkow. To jego była dziewczyna

Jak się okazało zakochani się rozstali. Artysta pod jednym z komentarzy postanowił wytłumaczyć, co się wydarzyło. "Nie wyszło, mimo sympatii i dobrej energii" – napisał. Następnie zwrócił się do fanki z troską, zwracając uwagę na to, że w obecnych czasach ciężko jest o prawdziwą miłość. "Mam nadzieje, że Ty jesteś w trwałej i szczęśliwej relacji, bo to taka rzadkość w tych czasach" – podsumował Smolasty.