Nawet "Euforia" nie dała rady. "Gruba Najlepsza Przyjaciółka" to motyw, który musi zniknąć

Ola Gersz

"Jestem tylko najlepszą przyjaciółką w hollywoodzkich filmach / Która istnieje jedynie po to, by kontynuować historię / Dziewczyna zdobywa faceta, podczas gdy ja stoję poza ekranem / Więc poczekam na znak, by być zabawną" – śpiewa Maddie Zahn w piosence "Fat Funny Friend". Oto popkulturowe życie Grubej Najlepszej Przyjaciółki i to dlatego w "Euforii" nie zobaczymy już Kat. Dlaczego ten wyświechtany motyw to zło?