Beata Kozidrak jest zaręczona, ale nie chce ślubu. Zdradziła, dlaczego przyjęła pierścionek

Niedawno Beata Kozidrak podczas jednego z koncertów poinformowała swoich fanów o tym, że jest zaręczona. Fani liderki Bajmu nie kryli swojego zachwytu i zaczęli gratulować wokalistce. W najnowszym wywiadzie artystka postanowiła zdradzić kulisy swojego związku i to, czy ponownie stanie na ślubnym kobiercu.

Beata Kozidrak zdradziła, czy planuje ślub. Opowiedziała o nowym partnerze Fot. instagram.com / @beatakozidrak

Beata Kozidrak była jedną z gwiazd, które uświetniły imprezę "Pink Party", zorganizowaną przez Pudelka

Liderka Bajmu ze sceny miała powiedzieć, że "wyraziła swoje 'yes'" i pokazać pierścionek zaręczynowy

W najnowszym wywiadzie otworzyła się na temat swojego związku i zdradziła, czy planuje ślub ze swoim ukochanym

Wielkie hity Beaty Kozidrak i zespołu Bajm, takie jak: "Józek, nie daruje ci tej nocy", "Co mi Panie dasz", "Biała armia", "Ta sama chwila", "Myśli i słowa" śpiewała i nadal śpiewa cała Polska. Wokalistka swoją karierę nieustannie rozwija od 55 lat i nawet na chwilę nie zamierza zwalniać tempa.

Beata Kozidrak zdradziła, czy planuje ślub. Opowiedziała o nowym partnerze

Jak pisaliśmy w naTemat, Beata Kozidrak była gwiazdą wieczoru podczas "Pink Part" Pudelka, które miało miejsce 20 kwietnia. Wokalistka miała tam okazję zaśpiewać swoje największe hity. Uczestnicy imprezy w medialnych relacjach przekazali, że gwiazda ze sceny pochwaliła się przyjętymi oświadczynami od ukochanego.

– Cztery karaty szczęścia! – powiedziała, a publiczność zaczęła śpiewać "Sto lat". – Nikt się nie spodziewał, że wyrażę swoje "yes" – dodała po chwili, nawiązując do tego, że nie chce ślubu. Gwiazda chętnie mówi o swojej relacji, jednak na próżno szukać jej z ukochanym na branżowych imprezach.

W ostatnim wywiadzie dla "Vivy" zapewniała, że nie stanie ponownie na ślubnym kobiercu. – Nie będę tłumaczyć, na czym polega mój związek z obecnym partnerem. Ale na pewno nie wyjdę za mąż, chociaż bardzo się stara, ale ja nie chcę. Żyje mi się bardzo fajnie. Bo w związku, który nie polega na tym, że ktoś mnie będzie kontrolował – podsumowała.

W rozmowie dla portalu pudelek.pl wypowiedziała się szerzej w temacie swojego partnera. Wokalistka wytłumaczyła, dlaczego postanowiła przyjąć pierścionek zaręczynowy, wiedząc, że nie chce kolejnego ślubu.

Na razie mam pierścionek, a co będzie dalej, to ja nie wiem. Mój partner nie jest na pokaz. Jemu wystarczy, że ja jestem osobą rozpoznawalną. Jestem szczęśliwa, jestem kochana i kocham. Przeżyliśmy wspólnie wiele pięknych chwil, które na zawsze zostaną ze mną i w moim sercu. Beata Kozidrak

Liderka Bajmu podkreśliła, że oprócz swojego partnera nieustannie może polegać na wsparciu swoich fanów. Zwróciła również na to, że popularność bywa uciążliwa. – Ja lubię być wśród ludzi, ale kiedy każdy chce sobie ze mną zrobić zdjęcie, to to bywa trochę uciążliwe. Ale powiem szczerze, że spotykam się tylko z sympatią, gdziekolwiek się pojawię i to jest bardzo miłe – podsumowała Beata Kozidrak.

Przypomnijmy, że Kozidrak ma za sobą wieloletnie małżeństwo z Andrzejem Pietrasem. Od rozwodu pary minęło już jednak ładnych parę lat. Od pewnego czasu pojawiają się informację, że piosenkarka jest szczęśliwie zakochana w innym mężczyźnie.