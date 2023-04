Bam Margera zgłosił się na policję. Groził swojej rodzinie, że ją zastrzeli

Policja stanu Pensylwania od paru dni poszukiwała Bama Margery w związku z rodzinną awanturą, do której doszło 23 kwietnia. Gwiazda "Jackassów" ostatecznie sama oddała się w ręce stróżów prawa.

Bam Margera z "Jackass" oddał się w ręce policji. Fot. McMullan/Sipa USA/East News

Bam Margera oddał się w ręce policji stanu Pensylwania, która poszukiwała go od paru dni.

Gwiazda "Jackassów" została zaaresztowana za wszczęcie awantury rodzinnej, do której doszło 23 kwietnia.

To nie pierwszy raz, gdy zachowanie Margery wpędza go w kłopoty.

Gwiazda "Jackassów" oddała się w ręce policji

Policja stanu Pensylwania wydała nakaz aresztowania Bama Margery po wspomnianej rodzinnej kłótni. Gwiazda "Jackassów" poturbowała swojego brata (podobno lekko) oraz groziła jemu i innym członkom rodziny, że ich zabije. Po tym, jak wezwano funkcjonariuszy, Margera zbiegł.

Jeszcze w czwartek jego prawnik na antenie NBC News starał się bagatelizować sprawę i stwierdził, że jego klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. "(...) Rodziny cały czas się ze sobą kłócą. W każdej rodzinie zdarzają się spory. A to nie jest spór, który powinien rozgrywać się w mediach, tylko na sali sądowej" – stwierdził.

Po tym, jak zgłosił się na komisariat, Margera został aresztowany, a przed sądem stanie 25 maja. Wyznaczona kaucja opiewa na kwotę 50 tys. dolarów.

To nie pierwsze problemy Bama Margery

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy zachowanie Margery wpędziło go w kłopoty (choć pierwszy raz w aż tak poważne).

W 2019 roku we wpisie na Instagramie obrażał żonę, zdemolował dom i uderzył swojego menadżera. Jego bliscy i rodzina zdecydowali, by umieścić go w zakładzie psychiatrycznym. Był tam tydzień. Niedługo później został wyrzucony z samolotu, bo był zbyt pijany i się awanturował.

Margerze przez jego zachowanie w końcu podziękowała też wytwórnia Paramount Pictures, odpowiedzialna za filmy z serii "Jackass". Chociaż jeszcze w 2020 roku podpisała z nim kontrakt, została zmuszona zerwać go kilka miesięcy później.

Bam miał złamać warunki umowy ("Variety" pisało, że w jego krwi wykryto Adderall, czyli lek na ADHD, którego używa się też w celach "rekreacyjnych", bo ma w sobie sole amfetaminy).

Nie pomogło nawet wstawiennictwo reżysera Jeffa Tremaine'a. Odsunięcie go od "Jackass Forever" nie przeszkodziło jednak studiu wykorzystać wymyślonych przez niego scen. W odpowiedzi Margera pozwał producentów.

"Jestem wkur*****, wściekły, zraniony i roztrzęsiony, że Johnny [Knoxville], Jeff [Tremaine, reżyser filmu], Spike [Jonze, producent] i wytwórnie oraz producenci mnie oszukali i okradli z pomysłów kreatywnych oraz wymyślonych przeze mnie wyczynów kaskaderskich, zwolnili mnie bez uzasadnienia i odmówili zapłaty za moją pracę" – można było przeczytać w oficjalnym oświadczeniu Margery przygotowanym dla mediów.

Margera miał powody do walki – poprzednie części filmu zarobiły niemal pół miliarda dolarów. Ostatecznie Bam wycofał pozew przeciw wytwórni i Knoxville'owi.