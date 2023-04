"Cytadela" Amazona to jeden z najdroższych seriali w historii. Tych 10 tytułów też kosztowało krocie

"Cydatela" Amazona wyprodukowana przez Braci Russo ("Avengers: Wojna bez granic" i "Avengers: Koniec gry") to nie tylko jeden z najbardziej oczekiwanych seriali roku, ale druga najdroższa serialowa produkcja w historii. Kosztowała aż... 300 milionów dolarów. Jakie jeszcze seriale kosztowały krocie? Który jest najdroższy? Te liczby robią wrażenie.

Który serial jest najdroższy? Fot. Netflix i Amazon (kadry ze "Stranger Things", "Cytadeli" i "Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy")

Osiem lat temu Cytadela, niezależna globalna agencja szpiegowska, której zadaniem było zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa, została zniszczona przez agentów Manticore, potężnego syndykatu manipulującego światem zza kulis. Wraz z upadkiem Cytadeli, agenci Mason Kane (Richard Madden) i Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) zostali pozbawieni pamięci. Od tamtej pory pozostają w ukryciu, budując życie pod nowymi tożsamościami, nieświadomi swojej przeszłości.

Pewnej nocy Mason zostaje wytropiony przez dawnego kolegę z Cytadeli, Bernarda Orlicka (Stanley Tucci), który desperacko potrzebuje jego pomocy, by zapobiec ustanowieniu przez Manticore nowego porządku świata. Mason i Nadia rozpoczynają misję, która zabierze ich w podróż dookoła świata, by powstrzymać Manticore. Jednocześnie starają się zbudować związek oparty na sekretach, kłamstwach i niebezpiecznej miłości.

Tak zapowiada się "Cytadela", nowy serial Amazon Prime Video, który będzie miał premierę w piątek, 28 kwietnia (zadebiutują wtedy dwa pierwsze odcinki, a kolejne będą miały premierę co piątek).

Oczekiwania są ogromne, bo produkcja Davida Weila została wyprodukowana przez braci Russo, Anthony'ego i Josepha, którzy wyreżyserowali takie hity Marvela, jak: "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz", "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów", "Avengers: Wojna bez granic" i "Avengers: Koniec gry".

W rolach głównych serialu zapowiadanego jako science fiction, thriller, romans i film akcji zobaczymy: Richarda Maddena (Mason Kane) i Priyankę Choprę Jonas (Nadia Sinh). W "Cytadeli" wystąpią również: Stanley Tucci (Bernard Orlick), Lesley Manville (Dahlia Archer), Osy Ikhile (Carter Spence), Ashleigh Cummings (Abby Conroy), Roland Møller (Anders Silje i Davik Silje) i Caoilinn Springall (Hendrix Conroy).

Najdroższe seriale w historii telewizji. Nie tylko "Pierścienie Władzy"

Serial Amazon Prime Video, który jeszcze przed premierą pierwszego sezonu został wznowiony na sezon drugi, to jeden z najdroższych seriali wszech czasów. Ale jakie seriale również kosztowały fortunę? Oto 11 najdroższych seriali w historii według portalu "Collider". W czołówce znalazły się aż dwa tytuły Amazona.

11. "Halo" (2022-): 10 milionów dolarów za odcinek

Serial science fiction na podstawie kultowej serii gier "Halo", którego jednym z producentów wykonawczych jest Steven Spielberg, liczy dziewięć odcinków: szacuje się, że każdy kosztował ok. 10 milionów dolarów. Jak na taki budżet niektórzy fani są zdania, że efekty specjalne mogły być nieco lepsze... Drugi sezon w przygotowaniu, a w Polsce "Halo" obejrzymy na SkyShowtime.

10. "The Crown" (2016 -): 13 milionów dolarów za odcinek

"The Crown", kostiumowy hit Netfliksa o brytyjskiej rodzinie królewskiej, jest wypieszczony do granic możliwości. Niesamowite wrażenie robi scenografia, a także kostiumy, które zresztą zostały już wyróżnione pokaźną liczbą nagród. Nic dziwnego, że produkcja kosztowała około 13 milionów dolarów za odcinek. Detale kosztują. W przygotowaniu sezon szósty.

9. "Gra o tron" (2011-2019): 15 milionów dolarów za odcinek

Tutaj nie ma zaskoczeń: "Gra o tron", hit fantasy HBO, to jeden z najdroższych seriali, jaki kiedykolwiek wyprodukowano (jednak wcale nie najdroższy...). Kręcony w kilku miejscach na świecie – w Chorwacji, Maroku, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, na Malcie i Islandii – serial początkowo kosztował 5-6 milionów dolarów za odcinek, ale w ostatnim, ósmym sezonie ta kwota urosła do 15 milionów.

8. "See" (2019-2022): 15 milionów dolarów za odcinek

Serial Apple TV+ z Jasonem Momoą, "See", również miał pokaźny budżet. Dystopijna produkcja kosztowała 15 milionów za odcinek: głównie z powodu zdjęć w Vancouver. Aby stworzyć świat przyszłości, ekipa musiała... osuszyć jezioro w Vancouver, zbudować wioskę, a następnie z powrotem zapełnić zbiornik po zakończeniu zdjęć. Sporo musiała również wynieść oczywiście gaża Momoi.

7. "Mandalorian (2019-): 15 milionów dolarów za odcinek

Hit Disney+ ze świata "Gwiezdnych wojen" to również kosztowna produkcja. "Mandalorian" z Pedrem Pascalem kosztował 15 milionów dolarów za odcinek: głównie z powodu innowacyjnej technologii. I nie chodzi tylko o ożywienie małego Grogu. "Mandalorian" zastąpił tradycyjne green screeny techniką StageCraft, która pozwala zanurzyć aktora w środowisku cyfrowym, dzięki wielkim ekranom LED, które można renderować w czasie rzeczywistym.

6. "Pacyfik" (2010): 20 milionów dolarów za odcinek

"Pacyfik", który obejrzymy na HBO Max, w 2010 roku był niebotycznie drogi. Serial, który jest inscenizacją bitwy Peleliu podczas II wojny światowej (rozgrywającą się pomiędzy żołnierzami japońskimi i amerykańskimi), kosztował 20 milionów za odcinek, a krytycy wychwalali go pod niebiosa. Nic dziwnego, skoro producentami hitu byli m.in. Steven Spielberg i Tom Hanks, a muzykę skomponował Hans Zimmer. To telewizyjna produkcja naprawdę na gigantyczną skalę.

5. "Ród smoka" (2022-): 20 milionów dolarów za odcinek

"Ród smoka", czyli prequel "Gry o tron", kosztował jeszcze więcej niż serial-matka. Nic dziwnego, smoków było jeszcze więcej... Olbrzymi koszt produkcji HBO (20 milionów dolarów za odcinek) się opłacił: to jeden z największych hitów stacji, a serial stał się podobnym fenomenem, jak "GOT". Przed nami drugi sezon i wojna w Westeros, co oznacza jeszcze większą epickość.

4. Seriale MCU (2021-): 25 milionów dolarów za odcinek

Marvel poważnie podszedł do swoich seriali Disney+. Nic dziwnego, skoro filmy MCU kosztują majątek: "Avengers: Koniec gry" miał budżet w wysokości aż 400 milionów dolarów. Każda produkcja ("WandaVision", "Falcon i Zimowy Żołnierz", "Loki", "Hawkeye", "Moon Knight", "Ms. Marvel" czy "Mecenas She-Hulk", a niedługo kolejne premiery) kosztowała 25 milionów dolarów za odcinek. Mimo hejtu na dwa ostatnie tytuły Marvel zdominował nawet serialowy świat.

3. "Stranger Things" (2016-): 30 milionów dolarów za odcinek

"Stranger Things" to jeden z największych hitów Netliksa, który zaczynał stosunkowo skromnie. Przez cztery sezony przeszliśmy jednak od historii o zagubionym chłopcu w klimatach lat 80. do znacznie mroczniejszego i pełnego akcji horroru science-fiction z tajnymi placówkami rządowymi, rosyjskimi spiskami i potworami. Nic dziwnego, że epicki czwarty sezon, który przypominał wręcz kinowy blockbuster, kosztował aż 30 milionów dolarów za odcinek. Piąty, ostatni sezon może być jeszcze droższy, zważywszy na podwyżki dla gwiazd...

2. "Cytadela" (2023): 50 milionów dolarów za odcinek

Budżet "Cytadeli", której premiera już 28 kwietnia, wyniósł aż 300 milionów dolarów. Dlaczego aż tak dużo? Nie tylko z powodu efektów specjalnych, ale również kosztownych dokrętek. Czy się opłaci? Przekonamy się już zaraz. To drugi najdroższy serial Amazona.

1. "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" (2022-): 58 milionów dolarów za odcinek

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" to, według szacunków, najdroższy serial w historii. Produkcja jednego sezonu serialu Amazona pochłonęła aż 465 milionów dolarów, a na same prawa autorskie wydano 250 milionów. Kostiumy, scenografia i efekty specjalne robią olbrzymie wrażenie, ale produkcja fantasy osadzona w świecie J.R.R. Tolkiena spotkała się ze sporą krytyką, a wręcz hejtem fanów "Władcy Pierścieni". Trwają już zdjęcia do drugiego sezonu.