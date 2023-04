Muniek Staszczyk obawia się nadchodzących wyborów. TVP nazwał "reżimówką"

Muniek Staszczyk z T.Love uderza w PiS. Nawiązał do nadchodzących wyborów Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Historia zespołu T.Love mogłaby stać się tematem pełnego zwrotów akcji filmu, w którym na tle zmieniających się składów zespołu, najbardziej stałym elementem byłaby postać Muńka Staszczyka. Zespół już od ponad 40 lat działa na polskiej scenie muzycznej i nie zwalnia tempa.

Muniek Staszczyk podczas najnowszego wywiadu dla Interii bez chwili zastanowienia oznajmił, że nie odpowiada mu to, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość rządzi naszym krajem. W rozmowie z Piotrem Witwickim podsumował działalność partii. Podsumował, że kolejna kadencja "mogłaby doprowadzić do jakiejś totalnej pychy".

Pomimo tego wokalista wyraził swoje zaniepokojenie tym, co się wydarzy, kiedy obecna partia rządząca przegra wybory. Jaką widzi konkurencję dla partii Jarosława Kaczyńskiego?

Jak PiS przegra, to co dalej? Kto weźmie ten kraj w swoje ręce i w jakim kierunku to pójdzie? Narrację PiS-u znam i ona mi nie odpowiada. Zawsze patrzę w sposób środkowy i nie mówię, że wszystko PiS zrobił źle, ale trzecia kadencja to nie powinna się zdarzyć, chociaż wszystko w takim kierunku zmierza.

