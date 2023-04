T omasz Komenda niesłusznie odsiedział 18 lat. Został oskarżony o gwałt i zabójstwo nastolatki w Miłoszycach w noc sylwestrową 1996 r. Remigiusz Korejwo przyłożył rękę do uniewinnienia mężczyzny. Teraz odnosi się do konfliktu w rodzinie Komendy. Wspomniał o jego matce i o tym, co doradzała synowi w nieszczęsną noc. Gdyby jej posłuchał, miałby alibi.





Co matka Komendy kazała mu zrobić w nieszczęsną noc? Gdyby się posłuchał, miałby alibi

Joanna Stawczyk

