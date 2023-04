Hakiel ma za sobą cichy ślub z nową ukochaną? Tancerz odniósł się do zapytań

W ubiegłym roku, po 17 latach wspólnego życia, drogi Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek rozeszły się na dobre. Para wzięła rozwód. Prezenterka jest teraz szczęśliwa u boku Macieja Kurzajewskiego, a tancerz układa sobie życie u boku tajemniczej Dominiki. Ostatnio internauci zaczęli dopytywać ich o to, czy wzięli ślub, a teraz ukrywają radosną nowinę. Hakiel odpowiedział.

Marcin Hakiel jest już po ślubie z nową ukochaną? Tancerz komentuje plotki Fot. Instagram.com / @marcinhakiel

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel po rozwodzie starają się po równo dzielić opieką nad 14-letnim Adamem i 9-letnią Heleną

Gwiazda "Pytanie na Śniadanie" już nieraz wspomniała o tym, że z Maciejem Kurzajewskim planują wziąć ślub

Czyżby były ex małżonek ją "prześcignął" i sformalizował swój obecny związek jako pierwszy? Tancerz zareagował na doniesienia

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się jesienią 2005 r. na planie drugiej edycji "Tańca z gwiazdami", którą ostatecznie wygrali. Przez kilka miesięcy treningów wywalczyli nie tylko Kryształową Kulę, ale zyskali również wielkie uczucie. Przez kolejne lata regularnie pojawiali się na ekranie i na salonach, na których wydawali się szczęśliwą parą. W 2008 r. wzięli ślub oraz zostali rodzicami - mają syna Adama i córkę Helenę.

Dziś gwiazda serialu "M jak miłość" i utytułowany tancerz są już po rozwodzie. Sfinalizowali go niespełna rok temu. Początkowo Hakiel nie mógł pogodzić się z tym, że Cichopek wybrała Kurzajewskiego.

– Dzisiaj czuję się już trochę lepiej, chociaż nie będę ukrywać, że sytuacja była dla mnie trudna. I wydaje mi się, że pomimo tego, że jestem mężczyzną, to ja się nie wstydzę tego, co przeżyłem, co przeżywam i co będę przeżywał. Tego rozstania. Po 17 latach związku nie wyobrażam sobie, że można wyłączyć guzik i przestać myśleć o tej drugiej osobie – przyznał w rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską w TVN Style.

Przypomnijmy, że niedawno, pod jednym z ostatnich postów tancerza z nową ukochaną, zaroiło się od komentarzy. Wielu internautów zaczęło porównywać kobietę do gwiazdy "Pytania na Śniadanie". "Zamieniłeś tico na porsche"; "Widać, że piękna kobieta Panie Marcinie, zmiana na lepsze"; "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło" – komentowali. Na tego typu komentarze postanowili zareagować zarówno sam Hakiel, jak i jego ukochana. "Dziękuje za wszystkie komentarze, mam prośbę o nieobrażanie się na moim profilu. Żyjmy w zgodzie ze swoimi wartościami i dajmy żyć innym, dobrej niedzieli dla Wszystkich" – napisał choreograf. Na komplementy i porównania do Cichopek odpisała też Dominika. "Drogie panie to jest piękne, gdy kobieta prawi kobiecie komplement, ale nie obrażajmy przy tym innych. Jesteśmy całkowicie różnymi kobietami, a każda z nas ma inne piękno" – zaznaczyła. Z wcześniejszych doniesień medialnych wynika, że panie darzą się szacunkiem, a dzieci lubią obecną partnerkę swojego ojca. Wszystko wskazuje na to, że Cichopek nie ma żadnych zarzutów do Dominiki.

Tymczasem obserwatorzy Hakiela dopatrzyli się przesłanek wskazujących, że choreograf i jego ukochana mają już za sobą cichy ślub. Sprawdzili jego profil na Facebooku. Dowiedzieli się, że tancerz ma status "w związku małżeńskim".

"Marcin wziął ślub, czy to pozostałość po małżeństwie z Kaśką"; "Chyba się ożenił z Dominiką. I fajnie, zasługuje na to"; "Jeśli wzięli ślub to super! Życzę im dużo szczęścia!" – Plejada cytuje komentarze ludzi. Serwis pokusił się o skontaktowanie się z samym zainteresowanym, by potwierdzić informację. Hakiel zaprzeczył. Ślubu z Dominikią nie było. "Nie jest to prawda" – uciął plotki.