Kurzajewskiemu udało się znaleźć wspólny język z dziećmi Cichopek? "Wszystko zależy"

Maciej Kurzajewski ma dwóch synów z pierwszego małżeństwa. Chłopcy są już dorośli. Franciszek doczekał się własnego dziecka. Katarzyna Cichopek dzieli się opieką nad córką i synem ze swoim ex mężem Marcinem Hakielem. Tymczasem prezenter TVP w jednym z ostatnich wywiadów wyznał, czy udało mu się nawiązać nić porozumienia z Heleną i Adamem.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przez jakiś czas ukrywali swój związek przed opinią publiczną

Miłosny coming out zrobili podczas wycieczki do Izraela w październiku 2022 roku

Od tamtej pory budują wspólne życie i co jakiś czas chętnie dzielą się nowinami z fanami

Obydwoje mają dzieci z poprzednich małżeństw. Kurzajewski "wkupił się w łaski" pociech Cichopek i Hakiela?

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel w ubiegłym roku sfinalizowali rozwód. Aktorka układa sobie życie u boku gwiazdora TVP, a tancerz spotyka się z niejaką Dominiką. Prezenterka "Pytania na Śniadanie" i jej ex mąż starają się po równo dzielić opieką nad 14-letnim Adamem i 9-letnią Heleną.

Niedawno między byłymi małżonkami miało dojść do spięcia na parkingu przed szkołą dzieci. Cichopek miała wyciągnąć komórkę i pokazać byłemu mężowi coś na ekranie smartfona. Kiedy obydwoje ocierali łzy, paparazzo zrobili im zdjęcia.

Potem Hakiel komentował to zdawkowo w "Super Expressie": "Wychowanie dzieci na dwa domy wymaga zrozumienia i współpracy. Czasem trzeba pójść na kompromis dla dobra dzieci".

Ostatnio Cichopek relacjonowała natomiast zagraniczny wypad z córką. Były w Dubaju. "Dziewczyny, bawcie się dobrze" – komentował post ukochanej, Maciej Kurzajewski, który sam niedawno, po raz pierwszy został dziadkiem.

Przypomnijmy, że jego starszy, 25-letni syn Franciszek, doczekał się córki. Mężczyzna wraz z żoną i pociechą mieszkają we Włoszech. Ostatnio odwiedziła ich tam Paulina Smaszcz. Swoją wnuczkę miał już okazję poznać także dziennikarz. Wrzucił zdjęcie z synem i wózkiem, w którym leży mała dziewczynka.

Mężczyźni spacerowali uroczymi uliczkami Werony z uśmiechami na twarzy. Po fotografii było widać, że ich relacje wyglądają na lepsze, niż opisywała to "kobieta petarda". "Ojciec i ojciec" – czytamy w opisie.

Zapowiada się, że dziennikarz będzie dobrym dziadkiem. A jakim będzie ojczymem dla Adama i Heli? Duet z "PnŚ" planuje bowiem ślub. W rozmowie z Plejadą Kurzajewski powiedział, jak dogaduje się z dziećmi Cichopek.

"Wszystko zależy od nas, żeby mieć dobre relacje z osobami, z którymi jest się blisko, które nas otaczają. I to dotyczy nie tylko tych najbliższych, ale w ogóle funkcjonowania z ludźmi. Ja jestem człowiekiem uśmiechniętym, który lubi ludzi, lubi z nimi rozmawiać" – zaznaczył na wstępie gwiazdor TVP.

"Dla mnie to jest naturalne. Jeżeli w sposób naturalny, otwarty i dobry podchodzimy do tego, to naprawdę każdy jest w stanie zbudować dobrą relację" – dodał Kurzajewski, który zaznaczył, że sam jest osobą bardzo aktywną i młodą duchem, dlatego znalezienie wspólnego języka z córką i synem ukochanej nie było większym problemem.

"Ja się lubię bawić. Cały czas gram w gry planszowe. (…) Jeśli gdzieś pozostaje w nas odrobina dziecka, to bardzo dobrze - dla nas i dla otoczenia" – podkreślił były mąż Pauliny Smaszcz.