Kolejna zmiana w TVP. Holecka ma nowego zastępcę w "Wiadomościach"

Pracownik TVP Marcin Tulicki został zastępcą kierownika redakcji "Wiadomości” TVP. Szefową programu od czterech lat jest Danuta Holecka. Oboje słyną z materiałów i wypowiedzi niezwykle przychylnych PiS.

Danuta Holecka ma nowego zastępcę. screen z TVP Info

W TVP zaszło ostatnio sporo zmian kadrowych. Jedną z nich jest nowe stanowisko dla Marcina Tulickiego

Tulicki pracuje w TVP od 2016 roku. Przed przejściem do centrali Telewizji Polskiej Marcin Tulicki pracował w jej katowickim oddziale

Nowe stanowisko dla Marcina Tulickiego

Informację na ten temat przekazały Wirtualne Media. Jak czytamy na stronie branżowego portalu, "reporter polityczny Marcin Tulicki został mianowany zastępcą kierownika redakcji "Wiadomości" TVP".

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Marcin Tulicki to od lat jedna z głównych postaci "Wiadomości" TVP po przejęciu stacji przez PiS. To on podał nazwiska i miejsca pracy osób protestujących przed siedzibą TVP po zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, narażając je na szykany.

Tulicki pracuje w TVP od 2016 roku

Jest on też autorem z 2017 roku, w którym negatywnie pokazano kontrmiesięcznicę smoleńską. Jej uczestnicy protestowali m.in. przeciwko przymusowym ekshumacjom ofiar katastrofy lotniczej z 2010 r., które zostały zarządzone przez prokuraturę, instytucję kontrolowaną przez PiS za pośrednictwem ministra–prokuratora Zbigniewa Ziobry.

Tulicki pracuje w TVP od 2016 roku. Jak podają Wirtualne Media, przed przejściem do centrali Telewizji Polskiej Marcin Tulicki pracował w jej katowickim oddziale.

Tulcki przyjaźni się m.in. z Samuelem Pereirą oraz Michałem Adamczykiem. Obaj sprawują wysokie stanowiska w TVP. Pereira pochwalił się nawet zdjęciem ze wspólnej majówki. "Miłego dnia kochani" – napisał w sobotę na Twitterze i dodał zdjęcie, na którym widzimy całą trójkę podczas wycieczki rowerowej.

W TVP miało miejsce ostatnio więcej zmian. W ostatnim czasie pracę stracił Jarosław Olechowski. Był on dyrektorem TAI. To on według Onetu mógł być autorem donosu na prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza.

"Donos, który trafił z Woronicza na Nowogrodzką to już nie kosz, a nawet nie śmieciarka, tylko całe wysypisko. Na jaw wychodzi cuchnąca prawda o partyjnych sługusach z czegoś, co kiedyś nazywano telewizją publiczną, a teraz po prostu TVPiS" – napisała kilka dni temu w felietonie Anna Dryjańska.

Jego stanowisko przejął Michał Adamczyk. – Michał potrafił dobrze żyć z każdą władzą. Oczywiście nie był oddany poprzednim ekipom tak bardzo jak PiS-owi, bo wcześniej były jednak pewne granice, ale zawsze wiedział, jak się ustawić – powiedziała naTemat jedna z osób, która blisko współpracowała z Adamczykiem.

Następstwem zmian w TVP był też awans dla Samuela Pereiry. Kontrowersyjny reporter będzie odpowiadał za TVP Info. Informację tę podały również Wirtualne Media. Pereira był naczelnym portalu internetowego TVP Info do lipca 2017 roku. Wcześniej był wiceszefem redakcji publicystyki TAI, a razem z Dawidem Wildsteinem odpowiadał także za publicystykę w TVP Info.