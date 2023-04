Tak będzie wyglądać występ Polski na Eurowizji? Blanka pojawiła się w "The Voice Kids"

Blanka Stajkow, czyli reprezentantka Polski na Eurowizji 2023 w Liverpoolu, wystąpiła w sobotę w programie "The Voice Kids". Czy tak będzie wyglądać jej eurowizyjna choreografia? Artystka pojawiła się na scenie z dwiema tancerkami.

Blanka wystąpiła z tancerkami w "The Voice Kids". Tak będzie wyglądać jej choreografia na Eurowizji? Fot. Piotr Molecki / East News

Blanka Stajkow wystąpiła w sobotę 29 kwietnia w programie "The Voice Kids", gdzie razem z dwiema tancerkami zaprezentowała utwór "Solo", który będzie reprezentować Polskę na tegorocznej Eurowizji

Czy w "The Voice Kids" pokazano choreografię do eurowizyjnego występu polskiej reprezentantki?

Plejada poinformowała, że choreografią nie zajmie się w tym roku Agustin Egurrola

Kim jest Blanka Stajkow?

Blanka Stajkow wygrała polskie preselekcje do Eurowizji piosenką "Solo", wywołując tym samym niemałe kontrowersje w mediach społecznościowych. Wielu widzów uważało, że wygrana należała się nie byłej uczestniczce "Top Model", a Jannowi i jego piosence "Gladiator".

Młoda artystka już niedługo wystąpi na eurowizyjnej scenie w Liverpoolu. Półfinał z udziałem Polski zaplanowano na 11 maja. Niestety kwietniowe doniesienia o stanie zdrowia Blanki wzbudziły wśród internautów wątpliwości dotyczące jej udziału w tegorocznym konkursie.

Polska reprezentantka na Eurowizję opublikowała w sieci oświadczenie, w którym zdradziła, że zmaga się z ostrym zapaleniem krtani i tchawicy. Z tego też powodu musiała odwołać część koncertów poprzedzających imprezę. "Nie chcę nikogo zawieść, ale straciłam głos i nie mogłabym w ogóle mówić ani śpiewać"– tłumaczyła na Instagramie.

Tak będzie wyglądać występ Polski na Eurowizji?

Wszystko wskazuje na to, że Blanka wróciła do zdrowia i jest gotowa na półfinał. W sobotę w TVP2 wyemitowano finałowy odcinek 6. edycji programu dla dzieci "The Voice Kids", w którym gościem specjalnym była właśnie nasza reprezentantka na Eurowizji. Stajkow wykonała na scenie w warszawskim ATM Studio utwór "Solo". Podczas śpiewania towarzyszyły jej dwie tancerki ubrane w bordowych topach i spodniach z wysokim stanem. "Kurde, wokalnie jest naprawdę przyzwoicie. Awans jest całkiem możliwy"; "Ktoś ją nauczył w końcu, że przy śpiewaniu pracuje się z oddechem"; "W porównaniu do preselekcji to ten występ to kosmos"; "Nie spodziewałem się, że to powiem, ale mamy jednak szanse na awans do finału po tym występie" – komentują na YouTube internauci.

Kto stworzy choreografię Blanki na Eurowizję?

Zgodnie z doniesieniami portalu Plejada Agustin Egurrola nie jest zaangażowany w pracę nad układem choreograficznym do występu Blanki Stajkow. W rozmowie z serwisem potwierdziła to jego menadżerka.

Na Instagramie wokalistki można zauważyć mnóstwo zdjęć i filmików, z których wynika, że do tej pory nad jej występami promocyjnymi pracowała między innymi Paulina Maciejewska. Tancerka oficjalnie potwierdziła, że to ona przygotuje tegoroczne eurowizyjne show do piosenki "Solo". Jak donosi portal eska.pl Maciejewska pracowała już wcześniej przy koncertach Blanki, a także tańczyła w formacjach Agustina Egurroli czy Tomasza Barańskiego.

