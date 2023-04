Blanka odwołuje koncerty przed Eurowizją. Ma poważne problemy z głosem

Blanka, czyli reprezentantka Polski w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji, została zmuszona do odwołania koncertów poprzedzających muzyczne wydarzenie, którym co roku żyje cała Europa. Polska piosenkarka wydała oświadczenie, w którym opowiedziała o swoich problemach ze zdrowiem.

Blanka Stajkow oznajmiła na InstaStories, że straciła głos. Fot. Artur Zawadzki / REPORTER

Blanka Stajkow, polska reprezentantka na Eurowizji 2023, wydała oświadczenie na Instagramie, w którym napisała, że ma zapalenie krtani i tchawicy.

Autorka piosenki "Solo" dodała, że "straciła głos". Internauci kpią sobie ze stanu zdrowia artystki.

Po wygranej Blanki w krajowych preselekcjach w internecie wybuchła afera.

Blanka o problemach ze zdrowiem. "Straciłam głos"

Blanka Stajkow wygrała polskie preselekcje do Eurowizji piosenką "Solo", która momentalnie stała się memem w sieci i owiana była niemałym skandalem. Artystka już niedługo, bo na początku maja, wystąpi na scenie w Liverpoolu. Niestety doniesienia o jej stanie zdrowia budzą wśród internautów wątpliwości dotyczące jej udziału w tegorocznym konkursie.

Piosenkarka oznajmiła bowiem w mediach społecznościowych, że nie weźmie udziału w koncertach poprzedzających muzyczną imprezę. Jak sama podkreśliła, "bardzo się rozchorowała". "Z powodu ostrego zapalenia krtani i tchawicy muszę zostać w domu. Nie chcę nikogo zawieźć, ale straciłam głos i nie mogłabym w ogóle mówić ani śpiewać" – czytamy w oświadczeniu na jej InstaStories.

Warto dodać, że koncerty, które Blanka odwołała, miały odbyć się w Londynie i Amsterdamie. "Chcę wykorzystać jeszcze ten moment, by podziękować moim wspaniałym fanom za cudowne wsparcie i miłość, jaką mi okazują. To znaczy dla mnie bardzo wiele i jestem wdzięczna za każdego z was. Nigdy o tym nie zapomnę. Niebawem wrócę i to jeszcze lepsza niż kiedyś" – skwitowała polska reprezentantka.

Użytkownicy Twittera szydzą ze stanu zdrowia Blanki. "Blanka odwołuje koncerty przed Eurowizją. Powód? 'Straciłam głos'. Jak traci się coś, czego się nie miało?"; "Podobno Blanka straciła głos. Może Bóg jednak istnieje"; "Dobrze gdyby do czerwca chorowała. Oszczędziłaby nam wstydu. Jej piosenka nadaje się na pikniki strażackie, gdzie większość to niewymagający muzycznie, napici faceci z piwem w ręku. Dziewczyna nie ma kompletnie głosu, fałszuje jak pies" – widzimy wśród tweetów.

Niektórzy domagają się, by w ramach zastępstwa wysłać do Wielkiej Brytanii Janna i jego utwór "Gladiator".

Afera wokół Blanki i Eurowizji

Jak pisaliśmy w naTemat, w koncercie "Tu bije serce Europy – Wybieramy hit na Eurowizję" wzięło udział 10 wykonawców. Faworytem internautów i bukmacherów był Jann z utworem "Gladiator". To jednak Blanka z "Solo" wygrała nieoczekiwanie polskie preselekcje i 11 maja wystąpi w półfinale Eurowizji 2023 w Liverpoolu.

Wyniki polskich preselekcji wywołały międzynarodową aferę. Sprawę zainteresowały się media m.in. w Holandii, Izraelu, na Litwie oraz w krajach hiszpańskojęzycznych. Wątpliwości budziły w szczególności oceny jurorów, wśród których znalazł się Agustin Egurrola, choreograf tancerek współpracujących ze zwyciężczynią czy Edyta Górniak.

Czytaj także: https://natemat.pl/481847,ochman-ocenil-piosenke-blanki-podsumowal-jej-szanse-na-eurowizji-2023