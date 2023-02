Blanka jedzie na Eurowizję i wywołuje aferę. Teraz oskarżają ją o plagiat

Blanka jest tegoroczną reprezentantką Polski w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji. Jej utwór "Solo" usłyszymy na scenie w Liverpoolu w towarzystwie powiewającej biało-czerwonej flagi. Od preselekcji nie minął nawet dzień, a wokół piosenkarki już zrodziło się kilka kontrowersji. Próbowała swoich sił w "Top Model", a teraz słuchacze oskarżają ją o plagiat piosenki "Solo".

Blanka pojedzie do Liverpoolu reprezentować Polskę na Eurowizji. Fot. Piotr Molecki / East News

Blanka Stajkow będzie reprezentować Polskę w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji 2023 w Liverpoolu. Artystka bułgarskiego pochodzenia wygrała krajowe preselekcje z utworem "Solo"

Kawałek polskiej reprezentantki spotkał się z krytyką eurowizyjnych fanów. Wielu internautów oskarżyło młodą gwiazdę o plagiat

Widzowie mogą kojarzyć Blankę z występu w programie "Top Model"

W internecie część widzów zastanawia się, jaka relacja łączy Blankę z Alanem Krupą, który zasiadał razem z nią w loży podczas krajowych eliminacji w TVP

Kim jest Blanka? To ona będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2023

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w niedzielę 26 lutego na żywo na antenie Telewizji Polskiej (ze studia Transcolor na obrzeżach Warszawy) został wyemitowany koncert "Tu bije serce Europu! Wybieramy hit na Eurowizję!", czyli krajowa preselekcja, w której wyłoniono reprezentanta Polski na Eurowizję 2023. Walka o wyjazd do Liverpoolu była zaciekła. W starciu z Jannem i jego piosenką "Gladiator" wygrała Blanka i jej kawałek "Solo".

Artystka momentalnie wzbudziła kontrowersje wśród tegorocznych widzów i wiernych fanów Eurowizji, którzy od lat śledzą konkurs. Ich zdaniem Blanka, która wystąpiła na scenie TVP w kucyku à la Ariana Grande i letniej kreacji, nie zajdzie daleko w eurowizyjnym półfinale.

"Dla mnie Blanka nie wygrała tych preselekcji. Będzie złożony protest i ch*j mnie to obchodzi"; "Takich jak Blanka było już milion"; "Blanka, dobrze, że podziękowałaś bardzo jury, bo to ich zasługa"; "Jestem zażenowana wyborem Blanki" – takie komentarze przeplatają się w mediach społecznościowych.

Część miłośników Eurowizji domaga się bojkotu preselekcji. Jak podkreślają, Blanka zaśpiewała "Solo" podczas Sylwestra Marzeń 2022 organizowanego przez Telewizję Polską oraz w programie tanecznym "You Can Dance - Nowa Generacja 2", którego produkcją również zajmuje się TVP.

Internauci oskarżają Blankę o plagiat

Choć piosenki w tropikalnych klimatach są bezpiecznym wyborem, jeśli chodzi o Eurowizję, piosence "Solo" brakuje przytupu i za bardzo kojarzy się słuchaczom z istniejącym już hitem o tym samym tytule (autorstwa Demi Lovato i Clean Bandit) i innymi utworami.

Pod adresem Blanki pojawiły się oskarżenia o plagiat. Internauci twierdzą, że jej "Solo" brzmi podobnie do kawałka "Up" rumuńskiej piosenkarki o pseudonimie INNA. "Blanka, to Twoje 'Solo' to ja już gdzieś słyszałam"; "Serio, piosenka Blanki to jakaś porażka i podobno plagiat (tudzież bardzo podobna do Clean Bandit - Solo)"; "Czy ta piosenka Blanki 'Solo' to nie jest plagiat?" – czytamy we wpisach na Twitterze.

Wzięła udział w "Top Model" i śpiewała w klubie, w którym zaczynała Lady Gaga

Blanka Stajkow urodziła się 23 maja 1999 roku w Szczecinie. Swoje nietypowe nazwisko zawdzięcza ojcu, który pochodzi z Bułgarii. Od dzieciństwa fascynowała ją branża rozrywkowa, a swoje pierwsze kroki - już jako tancerka - stawiała w wieku 5 lat. Będąc nastolatką, zaczęła próbować swoich sił w pisaniu piosenek. To wtedy zrozumiała, że chce być w przyszłości piosenkarką.

Wyjazd do Stanów Zjednoczonych umożliwił jej rozwijanie się w tym kierunku. Blanka występowała jako wokalistka w różnych restauracjach i klubach. Dała też koncert w The Bitter End, gdzie zaczynała m.in. Lady Gaga. Gdy wróciła do Polski, odłożyła na chwilę na bok swoje marzenia o karierze muzycznej i dołączyła jako uczestniczka do 10. edycji programu "Top Model", w którym odpadła na etapie bootcampu (tuż przed wejściem do Domu Modeli i Modelek).

W 2021 roku Blanka wypuściła kawałek "Better", który w serwisie YouTube ma 460 tys. wyświetleń. "Nieziemski, cudowny głos"; "Przepiękna dziewczyna, przepiękny głos"; "Naprawdę fajna piosenka, do tańczenia, słuchania i oglądania też" – zachwycali się internauci.

Wcześniej piosenkę artystki wyprodukował Crackhouse Cartel, zaś eurowizyjnym kawałkiem "Solo", który może pochwalić się 11 mln wyświetleń na YouTube, zajęła się wytwórnia Warner Music Poland.

O czym jest piosenka "Solo" Blanki?

– "Solo" to piosenka o miłości, która okazała się zwykłą 'ściemą'. Łatwo stracić dla kogoś głowę, ale kiedy nagle okazuje się, że druga połówka z nami pogrywa, optyka zmienia się o 180 stopni – cytuje wypowiedź Blanki portal Interia. W refrenie utworu, który będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2023, możemy usłyszeć następujące słowa:

Teraz jestem lepsza sama, sama Nigdy siebie nie zawiodę Teraz ci pokażę, pokażę Pokażę ci to, co tracisz Teraz jestem lepsza sama, sama Nigdy siebie nie zawiodę Teraz ci pokażę, pokażę Jak schodzę w dół, sama

Blanka - życie prywatne. Przyjaźni się z synem Edyty Górniak?

Widzowie zauważyli podczas krajowych preselekcji, że w jednej loży razem ze zwyciężczynią eliminacji, Blanką, siedział Allan Krupa, syn Edyty Górniak.

"To jest syn Edyty Górniak (przewodnicząca jury!!!), który cały czas siedział z Blanką w green roomie i wyglądali jakby byli w bliskiej relacji" – czytamy na Twitterze. Obecność Krupy zrodziła wiele spekulacji na temat relacji, jaka łączy go z polską reprezentantką.

"Nikogo nie faworyzowałem, bo najzwyczajniej nikogo tam nie znałem poza osobami gościnnymi i chłopakami z Felivers, co też było fajne, bo bez perspektywy osobowej mogłem posłuchać, co każdy ma do przekazania" – wyjaśnił na InstaStory Krupa.

Na Instagramie Blankę obserwuje ponad 140 tys. osób - w najbliższych miesiącach liczba ta z pewnością skoczy w górę. Na profilu w mediach społecznościowych młoda piosenkarka publikuje swoje selfie, zdjęcia w modnych outfitach i wspólne fotografie ze swoimi tancerkami.

Czytaj także: https://natemat.pl/471488,zukowska-z-lewicy-ocenila-wybor-reprezentanta-eurowizji-uderzyla-w-janna