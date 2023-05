Blanka po pierwszej próbie na scenie w Liverpoolu. Dodała do show "więcej ognia"

Blanka Stajkow już 11 maja pojawi się na eurowizyjnej scenie w Liverpoolu. O jej umiejętnościach i szansach na wygraną wypowiedziało się już wiele osób, w tym artyści, którzy reprezentowali nasz kraj w ubiegłych latach. Tymczasem na oficjalnej stronie konkursu ujawniono, jak będzie wyglądać show autorki piosenki "Solo". Za nią pierwsza próba.

Eurowizja 2023: Blanka odbyła pierwszą próbę na scenie w Liverpoolu [WIDEO] Fot. Instagram.com / @eurovision

Tegoroczny konkurs Eurowizji zbliża się wielkimi krokami

Pierwszy półfinał już 9 maja, drugi 11 maja, a wielki finał w sobotę 13 maja

Już za niecałe dwa tygodnie oczy całej Europy będą zwrócone na Blankę Stajkow, która w tym widowisku będzie reprezentować nasz kraj

Jej wykonanie piosenki "Solo" do tej pory budziło mieszane uczucia. Jak jej show wygląda na pierwszych próbach?

Eurowizja 2023: Blanka odbyła pierwszą próbę na scenie w Liverpoolu [WIDEO]

Wszystkie zdjęcia z prób artystów oraz skróty zostały już zamieszczone na oficjalnej stronie Eurowizji. W artykule opisano występ naszej reprezentantki - Blanki Stajkow. Od razu rzuca się w oczy, że ma ona na sobie inny strój niż te, w których ostatnio występowała (kuse spódniczki i wysokie kozaki).

"Po trzech występach bez chórków Blanka nie jest solo. Ma czterech tancerzy wspierających, a ta piosenka od początku do końca przywodzi na myśl wakacje. Blanka brzmi świetnie i całkowicie zawładnęła tą sceną na tle tropikalnych grafik - jest nawet odsłonięta sukienka oraz przerwa taneczna w połowie piosenki, która spełnia wszystkie nasze wymagania" – napisano na stronie.

Zgodnie z doniesieniami portalu Plejada Agustin Egurrola nie jest zaangażowany w pracę nad układem choreograficznym do występu Blanki Stajkow. W rozmowie z serwisem potwierdziła to jego menadżerka.

Na Instagramie wokalistki można zauważyć mnóstwo zdjęć i filmików, z których wynika, że do tej pory nad jej występami promocyjnymi pracowała między innymi Paulina Maciejewska. Tancerka oficjalnie potwierdziła, że to ona przygotuje tegoroczne eurowizyjne show do piosenki "Solo". Jak donosi portal eska.pl Maciejewska pracowała już wcześniej przy koncertach Blanki, a także tańczyła w formacjach Agustina Egurroli czy Tomasza Barańskiego.

Wszystko wskazuje na to, że młoda artystka definitywnie postawiła na delikatne obcasy i obcisłą sukienkę w soczystych odcieniach pomarańczu. Na scenie towarzyszy jej czworo tancerzy. Już wiadomo, że Blanka będzie miała swój "taneczny moment", czyli ognistą solówkę. Na TikToku widać, jak wymachuje włosami, wykonując energiczne ruchy.

Zdaje się, że Blanka posłuchała się rady Conchity Wurst (w 2014 roku reprezentowała Austrię z piosenką "Rise Like A Phoenix" i wygrała). Słynna "kobieta z brodą" wraz ze swoim przyjacielem wzięła ostatnio pod lupę tegorocznych kandydatów. Omówili także występ Polki.

Conchita zwróciła się do naszej reprezentantki: "Słuchaj, Blanka... Nie mam wątpliwości, że to jesteś kochaną osobą i nie mogę się doczekać, aż będziesz mogła doświadczyć tej pięknej przygody na Eurowizji. Ciesz się tym!".

"Myślę, że temu występowi mogłoby pomóc nieco więcej ognia. Wszystko jest bardzo małe, żaden ruch nie jest ostry" – oceniła. Wygląda na to, że Blanka wzięła sobie do serca radę i dopracowała występ od strony tanecznej.

Jak przedstawia się wokalna strona? Ostatnio Elżbieta Zapendowska, specjalistka od emisji głosu oceniła techniczną stronę.

– Wydaje mi się, że ta piosenka i ta dziewczyna nie mają żadnych szans na Eurowizji. Ale może się mylę. Dla mnie to jest kompletna beznadzieja – skwitowała była jurorka "Idola", znana ze swoich cierpkich uwag

– Tam jest niestety szereg uchybień nie tylko technicznych, ale i artystycznych. To tak, jakby przyszła Ziuta z ulicy, a ja miałabym analizować jej wykonanie i warunki wokalne. Są, jakie są. Ale ja nie wiem, jaka była przyczyna, że właśnie ją wybrano, nie znam się – stwierdziła Zapendowska.

Krystian Ochman i Michał Szpak o Blance

Swego czasu o tegorocznej reprezentantce Polski wypowiedzieli się byli uczestnicy Konkursu Piosenki Eurowizji. Krystian Ochman, który rok temu zaśpiewał utwór "River", piosenkę Blanki porównał do... disco polo.

– Nie chcę mówić bezczelnie, ale ja zrobiłem swoje, wiem, jak to wygląda. Utwór Blanki jest dla mnie bliżej disco polo, ale i tak jej kibicuję, bo wiem, jak to wygląda. To jest na pewno ogromny stres, ale też równocześnie fajna sytuacja – powiedział w jednym z wywiadów.

Czy zajmie wyższe miejsce niż on? – Nie byłbym zaskoczony, gdyby zajęła lepsze miejsce niż ja w ubiegłym roku. Ta piosenka wchodzi w głowę. Po preselekcjach wracałem ze znajomymi i oni całą drogę śpiewali "Bejbe" – zdradził.

Michał Szpak, który w 2016 roku uplasował się na 8. miejscu, tak mówił o Blance: – To nie jest propozycja, która do mnie przemówiła. Absolutnie byłem "team Jann", aczkolwiek to nie oznacza, że nie będę trzymał kciuków za to, co teraz się będzie mogło wydarzyć.

– Mam nadzieję, że ktoś lepiej przemyśli kwestię tego, co wydarzy się na scenie. To jest ogromna scena i tam naprawdę musi się dziać – stwierdził.