Zapendowska ostro o szansach Blanki na Eurowizji. Nie zostawiła na niej suchej nitki

Blanka Stajkow już niebawem będzie reprezentowała nasz kraj podczas Konkursu Piosenki Eurowizji. Elżbieta Zapendowska, która słynie ze swojego ciętego języka, gorzko podsumowała szanse na wygraną polskiej wokalistki.

Elżbieta Zapendowska gorzko podsumowała Blankę Stajkow. fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Blanka Stajkow z utworem "Solo" nieoczekiwanie wygrała polskie preselekcje i 11 maja wystąpi w półfinale Eurowizji 2023 w Liverpoolu

O jej umiejętnościach i szansach na wygraną wypowiedziało się już wiele osób. Teraz do tego grona dołączyła Elżbieta Zapendowska

Nauczycielka śpiewu nie zostawiła na 23-latce suchej nitki

Blanka Stajkow zajęła pierwsze miejsce podczas preselekcji do Eurowizji z piosenką "Solo", wywołując tym samym niemałe kontrowersje w mediach społecznościowych. Wielu widzów uważało, że wygrana należała się nie byłej uczestniczce "Top Model", a Jannowi i jego piosence "Gladiator".

Młoda artystka już niedługo wystąpi na eurowizyjnej scenie w Liverpoolu. Półfinał z udziałem Polski zaplanowano na 11 maja.

Zapendowska o "Solo" Blanki. "Dla mnie to jest kompletna beznadzieja"

Podczas różnych wywiadów osoby ze świata muzyki komentują wykon i piosenkę Blanki. Tymczasem swoje zdanie o gwieździe wypowiedziała Elżbieta Zapendowska. Specjalistka od emisji głosu i była jurorka "Idola" jest znana ze swoich cierpkich uwag. W ostatniej rozmowie z "Faktem" też ich nie zabrakło.

– Wydaje mi się, że ta piosenka i ta dziewczyna nie mają żadnych szans na Eurowizji. Ale może się mylę. Dla mnie to jest kompletna beznadzieja – skwitowała bezpardonowo ekspertka.

Oceniła także techniczne umiejętności wokalne 23-latki. – Tam jest niestety szereg uchybień nie tylko technicznych, ale i artystycznych. To tak, jakby przyszła Ziuta z ulicy, a ja miałabym analizować jej wykonanie i warunki wokalne. Są, jakie są. Ale ja nie wiem, jaka była przyczyna, że właśnie ją wybrano, nie znam się – podsumowała Zapendowska.

Krystian Ochman i Michał Szpak o Blance

Swego czasu o tegorocznej reprezentantce Polski wypowiedzieli się byli uczestnicy Konkursu Piosenki Eurowizji. Krystian Ochman, który rok temu zaśpiewał utwór "River", piosenkę Blanki porównał do... disco polo.

– Nie chcę mówić bezczelnie, ale ja zrobiłem swoje, wiem, jak to wygląda. Utwór Blanki jest dla mnie bliżej disco polo, ale i tak jej kibicuję, bo wiem, jak to wygląda. To jest na pewno ogromny stres, ale też równocześnie fajna sytuacja – powiedział w jednym z wywiadów.

Czy zajmie wyższe miejsce niż on? – Nie byłbym zaskoczony, gdyby zajęła lepsze miejsce niż ja w ubiegłym roku. Ta piosenka wchodzi w głowę. Po preselekcjach wracałem ze znajomymi i oni całą drogę śpiewali "Bejbe" – zdradził.

Michał Szpak, który w 2016 roku uplasował się na 8. miejscu, tak mówił o Blance: – To nie jest propozycja, która do mnie przemówiła. Absolutnie byłem "team Jann", aczkolwiek to nie oznacza, że nie będę trzymał kciuków za to, co teraz się będzie mogło wydarzyć.

– Mam nadzieję, że ktoś lepiej przemyśli kwestię tego, co wydarzy się na scenie. To jest ogromna scena i tam naprawdę musi się dziać – stwierdził.