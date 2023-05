Szymon Bieniuk ma już 17 lat. Syn Przybylskiej wrzucił romantyczne zdjęcia z dziewczyną

Wszystko wskazuje na to, że najstarszy syn Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka od ponad roku jest w związku z tajemniczą blondynką. 17-letni Szymon Bieniuk ostatnio wrzucił post z serią zdjęć, na których nie brakuje kadrów z jego dziewczyną. Chłopak wygląda na bardzo zakochanego.

Szymon Bieniuk ma już 17 lat. Syn Przybylskiej wrzucił zdjęcia z dziewczyną Fot. Instagram.com / @bieniuk_szymon

Kiedy Anna Przybylska odeszła w 2014 roku, jej najstarsza córka miała 12 lat, średni syn 8 lat, a najmłodszy 3 lata

Jakiś czas temu Szymon Bieniuk obchodził 17. urodziny. To już dojrzały, poukładany chłopak

Od dłuższego czasu jest zakochany. Na jego instagramowym profilu wylądowały nowe zdjęcia z dziewczyną

Pod koniec lipca 2013 r. Anna Przybylska przeszła operację usunięcia guza trzustki. Leczyła się także w Szwajcarii. W dokumencie "ANIA", który został wyreżyserowany przez Krystiana Kuczkowskiego i Michała Bandurskiego, pojawili się także bliscy i przyjaciele aktorki, która przegrała walkę z chorobą w 2014 roku.

Ukochany aktorki, Jarosław Bieniuk został sam z trójką dzieci: córką Oliwią i dwoma synami, Szymonem oraz Janem. Sportowiec po odejściu Anny doskonale wywiązuje się z obowiązków rodzicielskich. Jest mocno związany ze swoimi pociechami i wspiera je na każdej płaszczyźnie.

Chłopcy nadal mieszkają z nim w Gdyni, a w ubiegłym roku najstarsza Oliwia wyprowadziła się na studia do stolicy - uczęszcza do prywatnej Warszawskiej Szkole Filmowej. Wiadomo, że poszła w ślady mamy. Można ją oglądać w serialu "Gliniarze". Ostatnio zaś zadebiutowała w etiudzie "Niuniek" autorstwa Cezarego Orłowskiego i Oliwiera de Nisau. "Średni" syn Przybylskiej i Bieniuka wiedzie zaś normalne, nastoletnie życie. Póki co, nie chce wchodzić do show-biznesu, ale na dłuższą metę tego nie wyklucza. "Stawiam na naukę przedmiotów humanistycznych. Chciałbym iść w kierunku studiów prawniczych. Lecz gdyby pojawiła się jakaś wielka okazja w show-biznesie, to nie wiem, czy bym odmówił" – stwierdził w rozmowie z Jastrząb Post.

– Super radzi sobie w szkole. Lubi grać w gry komputerowe. Spotyka się ze znajomymi... Tak jak nastolatek w tym wieku – mówiła jego starsza siostra dla "Vivy". Według Jarosława Bieniuka to właśnie Szymon jest najbardziej podobny do zmarłej mamy.

– Kiedy patrzę na Szymona to tak, jakbym widział Anię. Jest do niej niesamowicie podobny, takie same gesty, miny, rysy twarzy – przyznał sportowiec.

Wszystko wskazuje na to, że serce chłopaka jest zajęte od dłuższego czasu. 17-latek od roku pozostaje w związku z niejaką Mią. Już w marcu ubiegłego roku dodawał wspólne fotografie z wybranką.

Ostatnio wrzucił nowe ujęcia. Szymon i jego dziewczyna wyglądają na zakochanych. Nie szczędzili sobie czułości na romantycznych zdjęciach.

Nadmieńmy, że w ubiegłym roku Szymon, który miał zaledwie 8 lat, kiedy stracił mamę, wspominał ją na łamach "Vivy!".

"Powiedziała mi, że mnie kocha, bo jestem jej synem, ale ważne, że jestem jej przyjacielem. Mówiła, że jesteśmy bratnimi duszami. Jestem jak ona pedantem. I chyba mam jej poczucie humoru. Pamiętam, jak nas rozśmieszała, gdy razem nagrywaliśmy film. Była taka mega zabawna. Czasem myślę o tym, jaka byłaby teraz. Ale gdybanie nie jest tu potrzebne" – podkreślił.