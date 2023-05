Blanka chce wkupić się w łaski Brytyjczyków. Uczyła przechodniów tańczyć choreografię do "Solo"

Tegoroczny konkurs Eurowizji rozpocznie się już 9 maja. Polska reprezentantka pojawi się na scenie podczas drugiego półfinału, 11 maja. Blanka Stajkow ma za sobą już pierwsze próby w Liverpoolu. Tymczasem TVP opublikowała na Instagramie nagranie z autorką przeboju "Solo". Artystka pokazała przechodniom chorografię do swojego eurowizyjnego show. Zachęciła ich do naśladowania.

Blanka Stajkow, która żartobliwie nazywana jest przez internautów "Bejbą" (wzięło się to od pierwszych słów piosenki "Solo" – red.), już jakiś czas temu zapowiedziała, że nie zamierza się poddać. Wielu ludzi atakowało ją po preselekcjach. Pisali obraźliwe komentarze i apelowali do niej, by zrezygnowała z przywileju reprezentowania naszego kraju.

Ona zapewniła, że postara się zrobić, co w jej mocy, by jeszcze bardziej udoskonalić swoje show – od strony wizualnej, przez wokalną, aż po taneczną. Wideo z pierwszych prób, które trafiło do sieci, pokazało, że Blanka faktycznie nieco podrasowała zarówno kostium, jak i samą choreografię. Będzie miała na scenie ognistą solówkę.

Nadmieńmy, że zgodnie z doniesieniami portalu Plejada Agustin Egurrola nie jest zaangażowany w pracę nad układem choreograficznym do występu reprezentantki. W rozmowie z serwisem potwierdziła to jego menadżerka. Wiadomo, że rolę tę przejęła Paulina Maciejewska, która wcześniej pracowała przy koncertach Blanki, a także tańczyła w formacjach Egurroli czy Tomasza Barańskiego. W piątek (5 maja) na instagramowym profilu TVP ukazał się filmik z udziałem Blanki i jej tancerzy. Zrobili flash mob (red. spontaniczne, zorganizowane wydarzenie, w którym grupa osób gromadzi się w publicznym miejscu, aby wykonać krótkotrwałą akcję, często o charakterze artystycznym lub społecznym).

Widzimy na nim, jak młoda artystka uczy przechodniów na ulicy, jak tańczyć do jej eurowizyjnego numeru. Nie omieszkała pokazać swojej solówki. W komentarzach jedni chwalą pomysł z wyjściem do ludzi, a inni naśmiewają się.

"Bejba wywija na ulicy"; "To jest konkurs piosenki czy jakaś olimpiada taneczna?"; "Żenada niestety i wy o tym wiecie TVP"; "Nie wiem, czym się ludzie podniecają, jakimś rzucaniem się laski na boki. Jaka by była reakcja jakby salto zrobiła. Czy mogłaby już kandydować na prezydenta?" – czytamy.

Jakie są szanse naszej reprezentantki? Pierwotnie nikt nie łudził się, że wyjdzie z półfinału. Zmieniło się to natomiast po próbach w Liverpoolu. Teraz bukmacherzy obstawiają, że Blanka znajdzie się w wielkim finale.