Prezydent Duda zaprosił Karola III do Polski. "Ich osobiste relacje są bardzo dobre"

Prezydent Andrzej Duda zaprosił brytyjskiego króla Karola III do odwiedzenia Polski – zdradzi dziennikarzom Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Przedstawiciel głowy państwa dodał, że relacje obu przywódców są bardzo dobre.

Andrzej Duda zaprosił Karola III do Polski Fot. Yui Mok/Press Association/East News

Andrzej Duda i Agata Kornhausen-Duda reprezentowali Polskę na koronacji króla Karola III i królowej Kamili w Londynie

Prezydent Duda zaprosił brytyjskiego króla do złożenia wizyty w Polsce – zdradził Marcin Przydacz z prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej

Karol III przyjedzie do Polski? Zaprosił go prezydent Duda

Prezydent Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda wzięli udział w sobotniej uroczystości koronacji Karola III na króla Wielkiej Brytanii. Jak zdradził dziennikarzom Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta, korzystając z tej okazji, prezydent zaprosił Karola III do Polski.

– Pan prezydent wystosował list gratulacyjny do króla Karola III z uwagi na dzisiejsze wydarzenie, w którym znalazło się także zaproszenie do odwiedzenia Polski już w tej nowej roli, bo musimy pamiętać, że król Karol jeszcze jako książę Walii odwiedzał wielokrotnie Polskę i liczymy, że do takiej wizyty dojdzie, choć mamy świadomość, że w pierwszej kolejności będzie wizytował państwa Wspólnoty Narodów – powiedział Przydacz, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił, że "osobiste relacje prezydenta z brytyjskim królem są bardzo dobre".

– Strona brytyjska ma świadomość, jak ważny jest sojusz polsko-brytyjski, jak ważne są także te relacje na poziomie osobistym, ale także jak ważny jest wkład Polaków i Polonii w brytyjską kulturę. Król Karol spotykał się niedawno z Polonią pod Manchesterem, a z tego, co przekazywał prezydentowi ma w planie kolejne takie spotkania – zdradził Marcin Przydacz.

Przypomnijmy, że Andrzej Duda zapraszał do Polski Karola III i królową Kamilę już we wrześniu ubiegłego roku, kiedy przebywał w Wielkiej Brytanii w związku z pogrzebem Elżbiety II.

Koronacja Karola III. Duda pokazał zaproszenie

"Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą dziś udział w ceremonii koronacyjnej króla Karola III i królowej Kamili w londyńskim Opactwie Westminsterskim" – poinformowała w sobotę przed południem Kancelaria Prezydenta za pomocą swojego oficjalnego konta w mediach społecznościowych.

Do postu dołączone było zdjęcie przedstawiające oficjalne zaproszenie na ceremonię koronacji Karola III. Na bogato zdobionym zaproszeniu czytamy, że prezydent Polski wraz z małżonką zostali zaproszeni do udziału w koronacyjnej mszy świętej w Opactwie Westminsterskim.

Z kolei w piątek 5 maja w Pałacu Buckingham odbyło się specjalne przyjęcie, na które zaproszono zagranicznych członków rodziny królewskiej, światowych przywódców i innych członków różnych delegacji, którzy przybyli na sobotnie uroczystości.

Gospodarzami przyjęcia byli oczywiście król Karol III i królowa Camilla. Wśród światowych przywódców widzianych w piątek w pałacu znajdowała się m.in. pierwsza dama Ukrainy, Ołena Zełenska, której towarzyszył premier Ukrainy, Denys Szmyhal.

Kancelaria Prezydenta RP pokazała zdjęcie, na którym Agata Kornhauser-Duda zaprezentowała się w czerwonym eleganckim garniturze i szpilkach w tym samym kolorze.