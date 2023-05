Scenarzyści zachęcają Ortegę do strajku. Transparenty z jej udziałem podzieliły fanów

Zuzanna Tomaszewicz

S trajkujący w Stanach Zjednoczonych scenarzyści domagają się wyższych wynagrodzeń i wzywają aktorów do tego, by ich poparli. Na banerach podczas protestów można było zobaczyć odwołania do wypowiedzi Jenny Ortegi, w której odtwórczyni roli Wednesday Addams wyznała, że zmieniała kwestie podczas kręcenia scen. Protestujący w żartobliwy sposób apelują do młodej gwiazdy, by dołączyła do ich szeregów. Nie wszystkim spodobały się jednak transparenty z jej nazwiskiem.