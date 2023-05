Blanka zdradziła, jak czuje się przed półfinałem. Ma do fanów jedną prośbę

Koncert półfinałowy, w którym wystąpi polska reprezentantka, odbędzie się 11 maja i w ocenie bukmacherów Blanka Stajkow z piosenką "Solo" ma coraz większe szanse na jego przejście. Rozgłos wokół młodej artystki jest coraz większy - szczególnie po tym, jak zrobiła furorę sukienką z gigantycznym napisem "BEJBA". Jak wokalistka czuje się przed czwartkowym show?

Blanka wyjawiła, jaki ma nastrój przed Eurowizją. Zaapelowała do fanów Fot. Instagram.com / @blikieblanka

Eurowizja 2023 rozpoczyna się już 9 maja. Blankę zobaczymy jednak podczas drugiego półfinału, 11 maja

Polska reprezentantka, która początkowo musiała zmierzyć się z potężnym hejtem, nie poddała się

Zmieniła stylizacje i choreografię. Podszlifowała także wokal. Mówi się, że ma szansę zaśpiewać w sobotnim finale

"Bejba" wyjawiła, jaki ma nastrój na kilka dni przed wielkim dniem

7 maja na ceremonii otwarcia Eurowizji pojawiła się Blanka Stajkow, która w tym roku reprezentuje Polskę. Jej stylizacja okazała się strzałem w dziesiątkę. W mgnieniu oka sieć zalały jej zdjęcia. Internauci ocenili, że to świetny ruch wizerunkowy - dostrzegły ją bowiem także zagraniczne media.

– Teraz wszyscy nazywają mnie "Bejba", tak też zaczyna się piosenka – tłumaczyła podczas transmisji z turkusowego dywanu. Wokalistka, zakładając limonkową sukienkę, udowodniła, że ma duży dystans do siebie i nie przejmuje się negatywnymi komentarzami.

Blanka już od jakiegoś czasu w Liverpoolu i odlicza do 11 maja. Wyjawiła, jaki ma nastrój przed Eurowizją w rozmowie z Plejadą. – Czuję się teraz wspaniale. To zdecydowanie spełnienie moich marzeń – zapewniła.

Nie omieszkała wspomnieć o swojej szeroko komentowanej kreacji. – Ta sukienka została przygotowana w Polsce, więc była gotowa i czekała, żeby ją założyć. Włosy i make-up poszły bardzo szybko. Zawsze robię to na ostatnią chwilę – powiedziała.

Dziennikarz zapytał Blankę czego najbardziej jej potrzeba w najbliższych dniach. Jest gotowa by dać czadu i wejść do finału. – Życzyć mi dużo spokoju, siły i dawać mi dużo wsparcia – zaapelowała do fanów.

Nakładki zniszczą występ Blanki?

Blanka po wygraniu preselekcji złożyła obietnicę, że zrobi wszystko, co w jej mocy, by jeszcze bardziej udoskonalić swoje show – od strony wizualnej, przez wokalną, aż po taneczną. Wideo z pierwszych prób, które trafiło do sieci, pokazało, że Blanka faktycznie nieco podrasowała zarówno kostium, jak i samą choreografię. Będzie miała na scenie ognistą solówkę. Na instagramowym profilu TVP pojawił się fragment z prób już po zmontowaniu - tzn. telewidzowie zobaczą taki efekt już podczas półfinałowego show 11 maja w Liverpoolu.

– Jak można było to tak zepsuć? – komentował TikToker, Miechulec, który bierze pod lupę występy wszystkich uczestników. Mężczyzna potem szybko wyjaśnił, że chodzi mu o nakładki, czyli efekty robione przez montażystów.

– Czy tylko ja widzę, że to jest przesadzone, tandetne, kiczowate? Fascynacja okładkami na scenie na Eurowizji miała miejsce w 2018 roku (...) Już się nie robi tak występów – stwierdził.

– Blanka idzie po catwalku, nie patrzy w kamerę, nie uśmiecha się. Jest jakaś mega statyczna, mimo że to dynamiczny fragment – wypunktował, zauważając, że słychać dużo chórków z taśmy, a mało samej artystki.

TikToker zwrócił też uwagę na wizualizacje, które pojawiają się w tle - skwitował, że wyglądają jak "deska klozetowa z lat 90.", bo nawiązuje do tropików i delfinków, które kiedyś faktycznie królowały w polskich łazienkach.

Co ciekawe, internauci mają podobne zdanie co do nakładek. Dali znać, co o tym sądzą w komentarzach. "Pokazujecie brak szacunku do samej Blanki, która naprawdę wkłada w ten występ wszystko, co może, a wy psujecie jej ciężką pracę jakimiś tandetnymi nakładkami"; "Przykro mi, że reżyser robi tymi nakładkami pośmiewisko z naszej reprezentantki, gdzie sama jej droga na Eurowizję nie była łatwa" – zagrzmieli.

Kto wie - być może montażyści wzięli sobie do serca uwagi TikTokera i internautów i zlikwidują "efekty specjalne". To okaże się już w czwartek.