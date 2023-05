Nowy ranking zaufania do polityków to same niespodzianki. I u Trzaskowskiego, i u... Kaczyńskiego!

Politykiem, który cieszy się największym zaufaniem Polaków, jest Andrzej Duda – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Tym samym pozycję lidera stracił Rafał Trzaskowski. Spory wzrost pod względem pozytywnych ocen zanotował także Jarosław Kaczyński. Prezes PiS wyprzedził w tym zestawieniu między innymi Donalda Tuska.

Ranking zaufania. Andrzej Duda na czele, Jarosław Kaczyński wyprzedził Donalda Tuska Fot. Wojciech Olkusnik / East News

Andrzej Duda wyprzedził Rafała Trzaskowskiego i po dziewięciu miesiącach powrócił na pierwsze miejsce w rankingu zaufania

Podium po raz kolejny zamyka Mateusz Morawiecki, który również poprawił notowania

Na piątym miejscu znalazł się Jarosław Kaczyński – prezes PiS zanotował najwyższy wzrost w sondażu i wyprzedził m.in. Donalda Tuska

Z najnowszego rankingu zaufania najbardziej zadowoleni mogą być politycy Prawa i Sprawiedliwości. Na czele sondażu IBRiS dla Onetu tym razem uplasował się Andrzej Duda – w kwietniu prezydentowi RP ufało w sumie 43,4 proc. ankietowanych (28,1 proc. zdecydowanie i 15,3 proc. raczej).

Ranking zaufania. Duda na czele

Negatywne zdanie ma o prezydencie 38,8 proc. respondentów, a neutralne – 18,7 proc. Portal zwraca uwagę, że Duda wrócił na fotel lidera po raz pierwszy od lipca 2022. Choć jego wynik jest bliski do sondażu z marca, w najnowszym badaniu prezydent wyprzedził Rafała Trzaskowskiego, który stracił fotel lidera przez spadek notowań.

Prezydenta Warszawy pozytywnie ocenia 40,3 proc. badanych (19,4 proc. zdecydowanie i 20,9 proc. raczej). To spadek o 2,8 pkt proc. w porównaniu z marcem. Do 46,9 proc. (o 7,7 pkt proc.) wzrósł ponadto brak zaufania do polityka. Neutralne zdanie ma o Trzaskowskim 11,7 proc. ankietowanych.

Notowania poprawił także Mateusz Morawiecki (o 2,6 pkt proc.), który zamyka podium. Premier otrzymał w sumie 38,3 proc. pozytywnych wskazań (16,8 proc. zdecydowanie i 21,5 proc. raczej). Szefowi rządu nie ufa 54 proc. respondentów, a neutralne zdanie ma o nim 6,6 proc.

Kaczyński awansował o trzy pozycje i wyprzedził Tuska

Na czwartym miejscu plasuje się Mariusz Błaszczak. Ministrowi obrony narodowej ufa 35,6 proc. ankietowanych (wzrost o 3 pkt proc.). Najwyższy wzrost w kwietniu zanotował jednak Jarosław Kaczyński. Prezes PiS cieszy się zaufaniem 34,3 proc. ankietowanych i jest to wzrost o 5 pkt proc.

To także najlepszy wynik Kaczyńskiego od dziewięciu miesięcy, w dodatku lider Zjednoczonej Prawicy wyprzedził w zestawieniu szefa PO Donalda Tuska (33,8 proc. pozytywnych wskazań, wzrost o 0,2 pkt proc.) i prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza (32,2 proc., spadek o 1,4 pkt proc.).

Na kolejnych miejscach znalazły się marszałek Sejmu Elżbieta Witek (ufa jej 31,2 proc. ankietowanych, nie ufa 48,5 proc.) i była premier Beata Szydło, która cieszy się zaufaniem 30,1 proc. badanych, nie ufa jej 53,3 proc.). Pierwszą dziesiątkę zamyka Szymon Hołownia, któremu ufa 28 proc., a nie ufa 45,8 proc.

"W badaniu po raz pierwszy uwzględniliśmy nowego lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Zaufanie do niego zadeklarowało 16,8 proc. osób. To rezultat zbliżony do wyniku Krzysztofa Bosaka (15,8 proc.), którego regularnie uwzględniamy w sondażach. Polityka nie zna aż 38,9 proc. uczestników" – czytamy.

Polacy ostro zrecenzowali Morawieckiego w sondażu

Liderem rankingu nieufności jest natomiast minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (65,1 proc.). Drugie miejsce zajmuje minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (63,8 proc.). Na trzecim miejscu ex aequo znaleźli się Mateusz Morawiecki i Donald Tusk (54 proc.).

Co również ciekawe, jedynie dwóch polityków uzyskało więcej pozytywnych niż negatywnych wskazań. "Największą przewagę zaufania nad nieufnością ma wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski (+8,9 pkt proc.). Za nim uplasował się Andrzej Duda (+2,6 pkt proc.)" – opisuje wyniki sondażu Onet.

O najbardziej kompetentnych polityków w rządzie i na opozycji zapytano Polaków także w najnowszym sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". 24,3 proc. ankietowanych wskazało, że Donald Tusk jest najbardziej kompetentnym politykiem opozycji. Mateusza Morawieckiego za najbardziej kompetentnego członka rządu uznało jedynie 17,4 proc.