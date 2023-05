Polacy ostro zrecenzowali Morawieckiego w sondażu. Tusk wysoko oceniony

Sondaż. Tak Polacy oceniają Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego. Fot. Wojciech Olkuśnik / East News

Wyborcy są podzieleni, co do formuły startu w wyborach. Równie wiele osób chce jednej listy, jak i indywidualnej walki wszystkich partii o władzę

38,3 proc. uważa, że w partii rządzącej nie ma najbardziej kompetentnego polityka. Następne miejsce zajął Mateusz Morawiecki z wynikiem 17,4 proc. Tuż za nim znalazł się Jarosław Kaczyński, którego wskazało 11,9 proc.

Andrzej Duda otrzymał 10,5 proc. wskazań, a Mariusz Błaszczak 7,6 proc. Zbigniewa Ziobrę za najbardziej kompetentnego polityka uważa 2,6 proc. badanych. Elżbieta Witek, Przemysław Czarnek i Jacek Sasin otrzymali kolejno po 0,3 proc. i 0,2 proc. głosów.

W przypadku opozycji pierwsze miejsce zajął Donald Tusk, którego za najbardziej kompetentnego po drugiej stronie barykady uważa 24,3 proc. osób. Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski, którego wybrało 18,2 proc. ankietowanych.

17 proc. Polaków uważa, że na opozycji nie ma najbardziej kompetentnej osoby. Dalej, z wynikiem 8,3 proc., uplasował się Sławomir Mentzen. 7,8 proc. osób wybrało Krzysztofa Bosaka. Pozostali politycy zostali daleko w tyle.

Włodzimierza Czarzastego, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię wskazało kolejno: 6 proc., 4,7 proc. i 2 proc.

Polacy podzieleni co do formuły startu w wyborach do

Sejmu