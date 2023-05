Doda zagrzewa do kibicowania Blance na Eurowizji. "Wystawiamy fatalną wizytówkę sabotażystów"

Blanka Stajkow już w czwartek (11 maja) będzie miała szansę dać czadu na scenie w Liverpoolu. Wiele wskazuje na to, że wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Rodacy uwierzyli w nią bardziej, kiedy zobaczyli jej próbny show. Niektórzy nadal ją hejtują. Z reprymendą przychodzi Doda. Poprosiła rodaków o jedno.

Koncert półfinałowy, w którym wystąpi polska reprezentantka, odbędzie się 11 maja i w ocenie bukmacherów Blanka Stajkow z piosenką "Solo" ma coraz większe szanse na jego przejście. Rozgłos wokół młodej artystki jest coraz większy - szczególnie po tym, jak zrobiła furorę sukienką z pokaźnym napisem "BEJBA".

Nie od dzisiaj wiadomo, że Doda jest wielką fanką Eurowizji i co roku śledzi, jacy artyści rywalizują na scenie różnych państw. Ona sama nieraz była zachęcana przez swoich fanów do tego, by zgłosiła się do reprezentowania Polski. Do tego jeszcze nigdy nie doszło, ale kto wie... Może w przyszłym roku wokalistka nas zaskoczy.

Tymczasem nagrała relację na Instagramie, w której odniosła się do tegorocznej edycji. Gwiazda zagrzewa do kibicowania Blance.

– Kochani dzisiaj jest dzień pierwszy Eurowizji, co prawda nasza reprezentantka występuje w drugiej turze (w drugim półfinale - przyp. red.) ale ja już oglądam dzisiaj, bo jestem fanką Eurowizji, jak wiecie. Zachęcam wam do oglądania bardziej tego 11-stego (maja - przyp. red.) Blanki. Wszystkie możliwe słowa dezaprobaty, niezadowolenia i protestu wyboru reprezentanta Polski minęły, to już jest nie na to pora – zaznaczyła na wstępie.

– Teraz jest pora, żeby się solidaryzować jako kraj. Nie robić samemu sobie wstydu i na własną reprezentantkę pluć i jeszcze siać publiczny ostracyzm wśród innych państw, bo sobie tylko tylko wystawiamy tragiczną, fatalną wizytówkę sabotażystów. Apeluję, aby pokazać się z jak najlepszej strony – dodała.

Rabczewska doceniła przygotowania młodej artystki. 23-latka po wygraniu preselekcji złożyła obietnicę, że zrobi wszystko, co w jej mocy, by jeszcze bardziej udoskonalić swoje show – od strony wizualnej, przez wokalną, aż po taneczną. Wideo z pierwszych prób, które trafiło do sieci, pokazało, że Blanka faktycznie nieco podrasowała zarówno kostium, jak i samą choreografię. Będzie miała na scenie ognistą solówkę.

– Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, dziewczyna się postarała, przygotowała się jak mogła, fajnie, że ma też wykształcenie taneczne, z tego co wyczytałam jest po jakiejś szkole tanecznej, więc będzie widać breaku, który przygotowała w piosence, gdzie tam tańczy, więc będzie show – zauważyła.

Doda zwróciła uwagę na to, że jeśli Polki i Polacy będą drwić z Blanki w sieci, to wystawią fatalną wizytówkę nam jako krajowi.

– Apeluje raz jeszcze. To jest bardzo fajny konkurs, gdzie możemy wspierać naszego rodaka, gdzie możemy mu kibicować i wszelkie rodzaje hejtu, które będziemy teraz wylewać w komentarzach, (czytałam zażenowana wręcz "nie głosujcie na Polkę"), świadczą tylko i wyłącznie o nas –

– Jak ja bym coś takiego przeczytała, widząc co się dzieje w innym kraju, że inny kraj apeluje, żeby na siebie nie głosować, pomyślałabym tylko "what the fucking loosers". Koniec. Rozumiem, że może się nie podobać, rozumiem, że możemy mieć inne zdanie, ale to już nie jest na to czas. Teraz siadamy, oglądamy, kibicujemy. Go Poland – podsumowała.