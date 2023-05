Ona może zastąpić Dowbor w "Naszym nowym domu"! To prezenterka dobrze znana widzom

Katarzynie Dowbor po 10 latach prowadzenia programu "Nasz nowy dom" podziękowano za dalszą współpracę. Kto ją zastąpi? To pytanie zadaje sobie wielu fanów formatu. W mediach pojawiło się właśnie pierwsze nazwisko jej potencjalnej następczyni.

Katarzyna Dowbor będzie miała swoją następczynię? Fot. Kamil Piklikiewicz/East News

Zwolnienie Katarzyny Dowbor z roli prowadzącej program "Nasz nowy dom" wywołało wielkie poruszenie w sieci

Kto zastąpi ją w kultowym formacie Polsatu? Pudelek podaje, że nową prowadzącą może zostać Izabela Janachowska. Tak skomentowała to sama zainteresowana

Skończyła się pewna epoka. Katarzyna Dowbor, która regularnie, od dekady powtarzała hasło "Wyremontujemy wasz dom", wprawiając w euforię bohaterów hitowego formatu Polsatu, została zwolniona.

Kto zostanie nową prowadzącą "Nasz nowy dom"?

Według najnowszych medialnych doniesień stacja zaczęła się rozglądać za kandydatkami na nową prowadzącą "Nasz nowy dom". Pudelek doniósł, że wśród prezenterek branych pod uwagę na to stanowisko jest Izabela Janachowska.

Jak na te wieści zareagowała sama prezenterka? - Z uwagi na ogromny szacunek i dla Kasi Dowbor, i dla decyzji pana dyrektora Miszczaka, nie chciałabym komentować zmian w programie "Nasz Nowy Dom". Mogę jedynie powiedzieć, że to dla mnie wielki zaszczyt, że moje nazwisko przewija się w tej dyskusji, ale wszelkie decyzje pozostawiam w tej sprawie "siłom wyższym" - powiedziała.

Jak na zwolnienie zareagowała Dowbor?

Katarzyna Dowbor po tym, jak dowiedziała się o zwolnieniu, dodała wpis na Instagramie. Dała do zrozumienia, że jest jej przykro.

"Drodzy, moja przygoda z ukochanym programem 'Nasz Nowy Dom' właśnie się zakończyła" – rozpoczęła swój wpis. Kolejno wymownie podsumowała kierownictwo stacji.

"Podziękowano mi za współpracę. Dziesięć lat temu rozstała się ze mną TVP po trzydziestu latach pracy. W tym roku obchodzę czterdziestolecie pracy zawodowej i podziękowano mi za współpracę z Polsatem. Nowe szefostwo, nowe porządki... i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich" – tak skomentowała ruch Edwarda Miszczaka. "Po dziesięciu latach pracy muszę się pożegnać z programem, który był chyba najważniejszy w moim życiu. Programem, który był misją i miał jedno niesamowite przesłanie - po prostu pomagał ludziom. Dawał nadzieję tym, nad których losem nikt się nie pochylał. Nam udawało się to aż przez 10 lat! To mnóstwo czasu spędzonego z cudownymi ludźmi. Dlatego chcę Wam za to teraz podziękować" – oznajmiła mama Macieja Dowbora. Podziękowała także Ninie Terentiew, która dziesięć lat temu dała jej szansę poprowadzić ten program. Była szefowa Polsatu szybko zareagowała na wieści. – Nie znam kulis tej sprawy, ale tak to w życiu bywa, że ludzie zmieniają pracę i nie ma w tym nic sensacyjnego. Edward jako dyrektor programowy ma prawo do zmian. Życzę Katarzynie Dowbor wszystkiego, co najlepsze. Trzymam kciuki za to, by odejście z "Nasz nowy dom" okazało się dla niej świetnym początkiem czegoś nowego – powiedziała Terentiew. Zaznaczyła, że to z pewnością nie koniec telewizyjnej kariery Dowbor. – Nie chcę wróżyć z fusów, ale wydaje mi się, że rynek telewizyjny szybko się o nią upomni. Takie osoby jak Katarzyna zawsze sobie poradzą – podsumowała. Zwolnienie Dowbor, będącej twarzą popularnego formatu, który pomógł setkom ludzi w ciężkiej sytuacji życiowej, poruszyło jej najbliższymi i znajomymi z branży, no i oczywiście wiernymi fanami.