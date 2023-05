PE zdecydował ws. Konwencji antyprzemocowej. Kohut: Wielki dzień dla Polek

– Ratyfikacja Konwencji oznacza, że Polki są bezpieczne. Będą chronione zarówno przed sprawcami przemocy, jak i politykami, którzy próbowaliby odebrać im prawo do poszanowania nietykalności osobistej – tak europoseł Łukasz Kohut komentuje w naTemat głosowanie PE. Parlament Europejski opowiedział się za ratyfikacją Konwencji na poziomie całej Unii.

Łukasz Kohut, europoseł ze Śląska. fot. Parlament Europejski

W środę Parlament Europejski przegłosował ratyfikację Konwencji antyprzemocowej przez Unię Europejską

Wystarczy już tylko zgoda Rady Europejskiej, by dokument chroniący kobiety i inne ofiary przemocy stał się prawem unijnym

– Ratyfikacja Konwencji na poziomie UE to dodatkowy bezpiecznik, który chroni Konwencję, jej przepisy, a więc i ofiary przemocy, przed zakusami takich polityków jak Kaczyński czy Orbán – mówi naTemat Łukasz Kohut , europoseł ze Śląska

Wynik głosowania w Parlamencie Europejskim.

Polityk Lewicy podkreśla, że to jedna z kwestii, które uważa za bezdyskusyjne. – Dla mnie ta sprawa jest czarno–biała. Jeśli ktoś jest przeciwko ratyfikacji Konwencji, to popiera przemoc domową – mówi

Ratyfikację Konwencji antyprzemocowej w UE umożliwili konserwatyści ze Szwecji

Łukasz Kohut to sprawozdawca Grupy Socjalistów i Demokratów ds. przystąpienia UE do Konwencji Stambulskiej w Komisji Wolności Obywatelskich.

– Na początku kadencji PE, gdy przypadło mi pisanie raportu razem z europosłanką Arbą Kokalari, wydawało się, że nie ma woli politycznej w sprawie ratyfikacji. Nie było zielonego światła od Rady Europejskiej, prace toczyły się w ślimaczym tempie. Proces nagle przyspieszył, gdy na początku roku przewodnictwo w Radzie UE objęła Szwecja. Szybko stało się jasne, że dla Szwedów ratyfikacja to priorytet – mówi naTemat europoseł Kohut.

Polityk Lewicy zaznacza, że szwedzcy konserwatyści nie mieli obiekcji w sprawie dokumentu, który zawiera przepisy mające chronić kobiety, dziewczynki i inne ofiary przemocy domowej.

– To ciekawe, bo w Szwecji rządzą konserwatyści. Jednak w przeciwieństwie do konserwatystów z Polski, nie mają nic przeciwko Konwencji. Byli bardzo zdeterminowani, by ratyfikacja Konwencji antyprzemocowej na poziomie UE była ukoronowaniem ich przewodnictwa we Wspólnocie – ocenia Łukasz Kohut.

Po zielonym świetle od Parlamentu Europejskiego został ostatni krok. – Sprawę przypieczętuje Rada Europejska, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie formalność – przewiduje rozmówca naTemat.

Ratyfikacja Konwencji antyprzemocowej na poziomie Unii Europejskiej . Co to oznacza?

Przypomnijmy: Polska ratyfikowała Konwencję w 2015 roku. Podpis złożył prezydent Bronisław Komorowski. Wcześniej uczynieniu tych przepisów częścią polskiego prawa sprzeciwiał się Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska.

W środę Parlament Europejski zdecydował, że Konwencja antyprzemocowa ma obowiązywać w całej Unii.

– To wielki dzień dla Polek i wszystkich mieszkanek Unii Europejskiej. To świetna wiadomość dla osób, które chcą bardziej zintegrowanej Wspólnoty. Dla takich chwil warto było iść do polityki. Ochrona obywateli przed przemocą to jedno z naszych najważniejszych zadań. Cieszę się, że mogłem do tego dołożyć swój kamyczek – mówi poseł Łukasz Kohut.

Rozmówca naTemat podkreśla, że politycy opozycji w PE solidarnie poparli Konwencję.

– Polska opozycja była w tej sprawie bardzo zjednoczona. W lutym od poparcia ratyfikacji wstrzymała się tylko jedna osoba – zaznacza europoseł ze Śląska.

Łukasz Kohut o pomysłach rządu PiS na wypowiedzenie Konwencji antyprzemocowej

W mediach regularnie pojawiają się wypowiedzi polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy na głos zastanawiają się nad wypowiedzeniem Konwencji antyprzemocowej. W grudniu 2022 roku minister sprawiedliwości/prokurator generalny Zbigniew Ziobro oświadczył z kolei, że dzięki działaniom jego resortu Polska "zalicza się do wąskiego grona europejskich państw, które gwarantują najwyższy standard ochrony głównie kobietom i dzieciom w związku z przemocą domową".

– Ziobryści udają, że wymyślili koło, a prawda jest inna. Antyprzemocowe rozwiązania wprowadzane do naszego prawa od 2015 roku są efektem ratyfikacji Konwencji przez Polskę – komentuje europoseł Łukasz Kohut.

Polityk zaznacza, że ratyfikacja Konwencji przez Unię znacznie utrudni rządowi PiS ewentualne wypowiedzenie Konwencji.

– Ratyfikacja Konwencji na poziomie UE to dodatkowy bezpiecznik, który chroni Konwencję, jej przepisy, a więc i ofiary przemocy, przed zakusami takich polityków jak Kaczyński czy Orbán. Po ratyfikacji Konwencji na poziomie UE, jej wypowiedzenie przez jakieś państwo będzie związane z ryzykiem wyjścia z Unii – podsumowuje Kohut.

