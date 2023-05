Jej hit "Na kolana" śpiewała cała Polska. To budujące, czym dzisiaj zajmuje się Kasia Cerekwicka

Kasia Cerekwicka była jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w Polsce. Ogromną sławę przyniósł jej utwór "Na kolana", który na YouTube ma 16 mln odsłon. Później o piosenkarce zrobiło się cicho. To budujące, czym zajmuje się dzisiaj.

Kasia Cerekwicka była wielką gwiazdą fot. Tadeusz Wypych/REPORTER

"I choćbyś upadł na kolana..."

Katarzyna Cerekwicka urodziła się w 1980 roku w Koszalinie. Zaczęła śpiewać, gdy była dzieckiem. Jako 17-latka wykonała w "Szansie na sukces" utwór Ewy Bem "Wyszłam za mąż, zaraz wraca", wygrywając program. Cerekwicka wygrała również finałowy koncert programu w Sali Kongresowej w Warszawie.

W 2000 roku wypuściła swój debiutancki krążek "Mozaika", który nie przyniósł jej sławy, ani uznania krytyków. Jej kariera nabrała rozpędu dopiero 6 lat później, kiedy to w 2006 roku wydała swój drugi album "Feniks", a jej utwór "Na kolana" zdobył Superjedynkę w kategorii Przebój Roku.

Z hitem "Na kolana" Cerekwicka wzięła udział w krajowych eliminacjach Konkursu Piosenki Eurowizji, gdzie zajęła drugie miejsce, przegrywając jednym głosem z zespołem Ich troje z piosenką "Fallow My Heart". Niemniej "Na kolana" znalazło się na szczytach wszystkich list przebojów w Polsce.

"I choćbyś upadł na kolana

I choćbyś błagał

To już nie działa na mnie

Żegnaj

Twoja strata

Zabieraj wszystkie swoje rzeczy

Nic tu po Tobie

Twój czas już minął

Od dziś jestem Twoim wrogiem, Ty moim wrogiem"

– śpiewała cała Polska.

Późniejsze utwory Kasi Cerekwickiej

Po obiecującym początku kariera Cerekwickiej wyhamowała, a kolejne utwory nie były już takimi hitami jak "Na kolana". W 2007 roku artystka wydała album "Pokój 203" z piosenkami "S.O.S" i "Zostań". W 2010 roku powróciła na rynek muzyczny z płytą "Fe–male". Cerekwicka sama pisała sobie teksty.

Katarzyna Cerekwicka wystąpiła również w programie rozrywkowym "Twoja twarz brzmi znajomo" emitowanym od 2014 roku na antenie telewizji Polsat, gdzie wraz z tancerzem Georgijem Koroliow wywalczyła czwarte miejsce. W 2010 roku epizodycznie wystąpiła w serialu TVN "Majka". W międzyczasie wyprodukowała kolejne płyty.

– Najnowsza płyta "Pod skórą” jest dowodem na to, że wreszcie jestem wolna. To jest moja płyta i nie obchodzi mnie, co powiedzą inni. Nawet jeśli kupi ją siedem osób, to znaczy, że była dla nich. Nie będę dostosowywać się do gustów wszystkich Polaków, bo gdybym chciała, to powinnam grać disco polo – mówiła w wywiadzie z magazynem "Viva!".

Psycholog i psychotraumatolog Katarzyna Cerekwicka

Artystka, rozwijając karierę muzyczną, kontynuowała studia. W 2010 roku z oceną celującą ukończyła studia wyższe na kierunku wokalistyka jazzowa na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – jednej z najbardziej prestiżowych akademii muzycznych w Polsce.

Katarzyna Cerekwicka jest nie tylko piosenkarką, ale również psychologiem. W 2015 roku została absolwentką Uniwersytetu SWPS w Warszawie, kończąc studia na kierunku psychologia ogólna. Rok później zrobiła studia podyplomowe z psychotraumatologii. Obecnie szkoli się w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w zakresie psychoterapii.

W programie "Plejada Live"Kasia Cerekwicka powiedziała, że zamierza połączyć swoje wykształcenie z doświadczeniem zdobytym na scenie. Jej celem jest udzielanie pomocy innym artystom oraz osobom przygotowującym się do publicznych wystąpień. W obszarze jej zainteresowań znajduje się też terapia uzależnień.

– Wydaje mi się, że aby zająć się dobrze artystą z branży muzycznej, bardzo fajnie jest mieć świadomość, jakie mechanizmy działają w tej branży, co tutaj się dzieje. Na pewno chciałabym pomóc, i dążę do tego, aby dawać wsparcie osobom, które przeżywają ogromny stres na scenie – powiedziała w rozmowie z "Plejadą Live".

Życie prywatne Katarzyny Cerekwickiej jest tajemnicą. Artystka nie należy do osób, które chętnie dzielą się nim w social-mediach. Ostatnie doniesienia o jej związku pochodzą z 2018 roku, kiedy to miała przyjąć zaręczyny. Według serwisu Pomponik gwiazda miała poznać miłość swojego życia przez internet. Piosenkarka nie ma dzieci.

Na swoim Instagramie @kasia_cerekwicka_official pokazuje głównie swoje kreacje i ujęcia z podróży. Nie brakuje też zdjęć i filmów relacjonujących pracę twórczą. Nie znajdziemy tam natomiast roznegliżowanych zdjęć czy kontrowersyjnych wypowiedzi. Kasię Cerekwicką na Instagramie obserwuje prawie 37 tys. fanów.

Ciekawe, co zrobią, gdy Kasia otworzy gabinet i porzuci śpiewanie... Może będą jej doradzać muzykoterapię?

